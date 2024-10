A Rússia pretende alocar recursos financeiros adicionais para ações militares agressivas.

O conflito em andamento com a Ucrânia está colocando uma pressão financeira substancial na administração de Putin. No ano que vem, o governo russo planeja aumentar significativamente seus gastos militares. O gabinete recentemente aprovou um projeto orçamentário preliminar para os anos de 2025 a 2027, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). O projeto de orçamento agora precisa ser aprovado pelo parlamento.

Bloomberg revelou anteriormente que o projeto de orçamento inclui aumentos substanciais nos gastos militares. De acordo com os planos do regime de Putin, aproximadamente 13,2 trilhões de rublos (cerca de 126 bilhões de euros) serão destinados ao setor de defesa no ano que vem, o que equivale a um aumento de 2,8 trilhões de rublos (cerca de 27 bilhões de euros). O governo russo está incorrendo em despesas significativas devido ao conflito na Ucrânia. A destruição de equipamento militar, especialmente tanques e veículos blindados, é substancial. De acordo com o site de inteligência aberto Oryx, a Rússia supostamente perdeu cerca de 3.400 tanques de combate na guerra até agora. Campanhas de recrutamento e uma expansão das forças armadas para 2,3 milhões de pessoal estão em andamento. Em particular, na região de Donetsk, muitos veículos militares estão mostrando sinais de desgaste devido a operações ofensivas. Uma parte significativa do orçamento para equipamento militar já foi utilizada no orçamento de 2024.

Financiando o Aumento

Este aumento nos gastos militares será financiado, além da renda de reservas de petróleo e gás, principalmente através de impostos mais altos para empresas e indivíduos. O projeto de orçamento prevê um aumento de quase 12% nas receitas do estado em comparação com este ano.

No total, Moscou é dito para alocar cerca de 40% de todo o volume do seu orçamento para defesa e segurança nacional. Portanto, este setor orçamentário ultrapassa o gasto combinado em educação, saúde, política social e economia nacional.

No entanto, o Kremlin afirma que está cumprindo suas "obrigações sociais", como destacou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin na semana passada. Enquanto isso, a adoção do projeto de orçamento destaca vários projetos bandeira no setor de infraestrutura pública. Os oficiais do Kremlin podem estar considerando o cansaço da guerra entre a população russa e talvez estejam tentando sustentar o apoio público à guerra, enfatizando o foco do Kremlin em projetos sociais, como avaliou o ISW.

