A Rússia parece disposta a comprar mísseis balísticos ao Irão, segundo um funcionário

As negociações russas para adquirir os mísseis balísticos de curto alcance ao Irão "estão a avançar ativamente", disse o funcionário, citando informações recentemente desclassificadas dos EUA. O funcionário apontou para uma reunião entre oficiais militares iranianos do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão e o Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, no Irão, em setembro, onde os iranianos mostraram aos russos o seu míssil balístico de curto alcance Ababil e outros sistemas de mísseis.

"Este evento marcou a primeira exibição pública de mísseis balísticos a um alto funcionário russo em visita ao Irão desde o início da guerra Rússia-Ucrânia", disse o funcionário.

Depois, em meados de dezembro, o IRGC enviou mísseis balísticos e sistemas de apoio a mísseis para uma área de treino no interior do Irão para os exibir a uma delegação russa de visita, disse o funcionário - tudo sinais de que a Rússia pretende comprar os sistemas ao Irão.

A CNN contactou a embaixada russa e a missão iraniana na ONU para obter comentários.

O potencial negócio de armas surge numa altura em que os EUA ficaram sem fundos para fornecer à Ucrânia até que o Congresso aprove o pedido suplementar de emergência da administração. A Rússia, entretanto, intensificou drasticamente os seus ataques com mísseis contra alvos ucranianos em todo o país nos últimos dias e manteve a sua parceria de defesa com o Irão.

O fornecimento de mísseis balísticos marcaria uma escalada significativa do apoio do Irão à Rússia. O Irão já forneceu à Rússia centenas de drones que as forças russas utilizaram na sua guerra contra a Ucrânia, e a Rússia está a construir no país, com a ajuda do Irão, uma fábrica de drones que poderá ter um impacto significativo na guerra na Ucrânia, uma vez concluída, informou a CNN.

O Wall Street Journal noticiou pela primeira vez que a Rússia tenciona adquirir os mísseis balísticos. A possibilidade de tal transferência foi levantada pela primeira vez meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia e tem sido uma fonte de profunda preocupação para os funcionários dos EUA, informou a CNN.

