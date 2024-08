A Rússia nega a entrada a 92 americanos <unk> após uma semana de sanções americanas.

Uma semana após os Estados Unidos impor sanções a Moscou devido à sua invasão da Ucrânia, a Rússia retaliou proibindo a entrada no país de 92 cidadãos americanos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, essa lista inclui jornalistas, funcionários do Departamento do Tesouro dos EUA e pessoal da Força Aérea dos EUA.

Em resposta às supostas políticas "russófobas" da administração Biden, o Ministério das Relações Exteriores russo anunciou que esses 92 indivíduos estão agora proibidos de entrar permanentemente na Rússia. O ministério também avisou à atual administração dos EUA que qualquer ação hostil será inevitavelmente retaliada.

Entre os afetados estão jornalistas de publicações renomadas como "The Wall Street Journal", "The New York Times" e "The Washington Post".

Na semana passada, os Estados Unidos impuseram sanções a cerca de 400 empresas e indivíduos em toda a Rússia, Bielorrússia e outros países devido à invasão. De acordo com declarações dos EUA, cerca de 60 empresas de tecnologia no setor de defesa foram alvo, já que seus "produtos e serviços supostamente apoiam os esforços militares da Rússia".

A proibição do Ministério das Relações Exteriores russo a 92 indivíduos dos EUA vai além do governo dos EUA, também afetando jornalistas de publicações da União Europeia, como "The Wall Street Journal" e "The Financial Times".

Além disso, a União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre a Rússia e os Estados Unidos, pedindo esforços diplomáticos para desescalonar a situação e manter a paz e a estabilidade internacionais.

