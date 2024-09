A Rússia mais uma vez rotula as vítimas de Stalin como traidores

Durante o reinado do ditador Joseph Stalin, indivíduos acusados de colaborar com os nazistas frequentemente enfrentavam execução ou prisão. Muitos desses indivíduos foram posteriormente absolvidos de qualquer má conduta e reintegrados. No entanto, as autoridades russas recentemente decidiram revogar a reintegração de mais de 4.000 indivíduos que foram vítimas durante as purgas de Stalin.

Desde 2020, a Procuradoria-Geral descobriu casos dos anos 1990 e início dos anos 2000 em que pessoas que cometeram traição durante a Segunda Guerra Mundial foram perdoadas. De acordo com Andrei Ivanov, porta-voz da agência, esses indivíduos foram colaboradores dos nazistas. Alguns deles se juntaram voluntariamente às SS ou unidades policiais auxiliares, enquanto outros trabalharam dentro das organizações de autogoverno estabelecidas pelos nazistas.

Joseph Stalin governou a União Soviética desde a metade dos anos 1920 até sua morte em 1953, em Moscou. Seu governo marcou um período prolongado de opressão. As repressões mais notórias ocorreram de 1936 a 1938, que se tornaram infamemente conhecidas como o Grande Terror ou as purgas de Stalin.

Durante e mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética entrou no conflito após a invasão do Exército Alemão em 1941, aqueles suspeitos de colaborar com os nazistas eram frequentemente recebidos com consequências severas. Execuções ou sentenças em campos de trabalho eram comuns. No entanto, muitos desses vítimas foram posteriormente absolvidos de qualquer má conduta após investigações aprofundadas.

Diante disso, o pedido de justiça para aqueles que foram injustamente acusados e punidos durante as purgas de Stalin ganhou força significativa. A revogação da reintegração de mais de 4.000 indivíduos é amplamente vista como uma injustiça.

