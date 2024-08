- A Rússia experimenta um ataque fatal em Belgorod, resultando em cinco vítimas.

Em uma cidade vizinha à fronteira da Rússia, especificamente em Belgorod, pelo menos cinco pessoas morreram devido a ataques de artilharia supostamente iniciados pela Ucrânia, de acordo com declarações oficiais. Além disso, pelo menos 37 pessoas, incluindo seis menores, ficaram feridas, de acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov via Telegram. Os danos incluem dois prédios de apartamentos, várias lojas e mais de 20 carros.

Oficiais russos acusam a Ucrânia de usar munições de cluster por meio de lançadores de foguetes. No entanto, essas alegações ainda não foram confirmadas por fontes independentes. As munições de cluster são um assunto controverso, criticadas por seu potencial dano a civis, mas ambas as partes parecem estar utilizando tais armas no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Relatos de ataques de artilharia em Belgorod surgiram após pelo menos seis mortes serem relatadas na cidade ucraniana de Kharkiv devido a bombas guiadas russas. Essas cidades estão a aproximadamente 120 quilômetros de distância. Dado que a militar russa utiliza a região de fronteira de Belgorod como ponto de lançamento para ataques em Kharkiv, a área frequentemente sofre ataques de artilharia do lado ucraniano.

