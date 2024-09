A Rússia está a fazer buscas para localizar militares contratados.

12:55 Kremlin Justifica Crescimento Militar Due a Ameaças nas FronteirasO Kremlin justificou planos para expandir seu exército e se tornar a segunda maior do mundo devido ao aumento das ameaças em suas fronteiras. "O aumento das ameaças em nossas fronteiras periféricas é a razão para isso", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante uma ligação à imprensa. "Isso se deve ao ambiente altamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas", acrescentou. O presidente Vladimir Putin ordenou uma expansão do exército russo em 180.000 soldados na segunda-feira, trazendo o total de soldados ativos para 1,5 milhão, tornando a Rússia o segundo maior exército do mundo, depois da China.

12:30 Maioria se Oposiciona a Mísseis de Alcance Longo para Kyiv em PesquisasO governo em Kyiv visa atingir a logística militar russa, incluindo aeroportos, centros de comando e infraestrutura. De acordo com o novo RTL/ntv Trendbarometer, uma maioria de 64 por cento discorda com a entrega de armas ocidentais que permitiriam à Ucrânia atacar alvos profundamente dentro da Rússia. 28 por cento apoiam essa medida. Uma maioria significativa para a entrega de tais mísseis existe apenas entre os apoiadores dos Verdes (53 por cento) e do FDP (58 por cento). Apenas 34 por cento dos apoiadores do SPD e 31 por cento dos apoiadores da União apoiam esse passo. Nem os apoiadores do BSW (0 por cento) nem uma maioria dos apoiadores da AfD (4 por cento) aprovam. 61 por cento dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU são contra tais entregas de armas. Entre os apoiadores da AfD e do BSW, 91 por cento e 97 por cento, respectivamente, rejeitam a transferência de armas de longo alcance. A oposição é maior no leste (83 por cento) em comparação ao oeste (61 por cento).

11:49 Routt Supostamente Queria Matar Putin e Kim Jong-UnDe acordo com o "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, o suspeito do atentado contra a vida de Donald Trump, expressou no passado o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un. Chelsea Walsh, uma enfermeira que trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Routt várias vezes, descreveu-o como "o americano mais perigoso" que encontrou em Kyiv. Routt supostamente tentou se juntar a brigadas voluntárias ucranianas e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário Controverso "Russos em Guerra" será Exibido em FestivalO documentário controverso da cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova, "Russos em Guerra", que retrata suas experiências com tropas russas na frente na Ucrânia, será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto. O embaixador ucraniano no Canadá critica a decisão, afirmando que o festival está servindo como plataforma para a propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo Cético em Relação a Negociações de PazO embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou cautela em relação a potenciais negociações de paz com a Ucrânia. Em uma entrevista à Deutschlandfunk, Nechaev afirmou que um plano de paz é necessário antes que a Rússia possa avaliar sua alinhamento com o plano. Seus comentários são uma resposta às declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, que expressou o desejo de apressar os esforços pela paz.

10:31 PNUD Ajuda Ucrânia a se Preparar para o InvernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para garantir a segurança energética na Ucrânia. Os especialistas temem que a Ucrânia possa enfrentar um inverno rigoroso devido aos numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura crítica, o que pode levar a cortes de energia, aquecimento e água. O PNUD está ajudando a Ucrânia de várias maneiras, incluindo fornecendo geradores a gás para minimizar os transtornos no suprimento à população.

09:55 Falta de Energia em Sumy Após Ataque de DroneApós um ataque de drone russo pela manhã, 280.000 pessoas na região ucraniana de Sumy ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, com aqueles que conseguiram passar causando danos à infraestrutura crítica.

09:28 Prisioneiro Ucraniano Decapitado por Soldado RussoO comissário de direitos humanos da Ucrânia relata que um prisioneiro de guerra ucraniano foi decapitado por um soldado russo usando uma espada. A execução ocorreu com as mãos do prisioneiro amarradas com fita adesiva. O soldado russo usou uma espada com a inscrição "Pelo Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicam imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captura russa.

Kyiv surpreendeu Moscou com uma invasão inesperada na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, levando a liderança militar russa a ficar em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov espalhou uma onda de otimismo em seu canal do Telegram, incentivando seus seguidores a "relaxar, aproveitar alguns pipocas e assistir nossos meninos derrubarem o inimigo", no primeiro dia do offensive. Desde então, Alaudinov se tornou uma voz proeminente na ofensiva de Kursk, com suas declarações amplamente disseminadas pela mídia russa. Especialistas consultados pelo AFP sugerem que tal exposição na mídia só é possível com a aprovação daqueles nos mais altos escalões. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinov parece desfrutar de um grau extraordinário de liberdade de expressão, levando alguns a especularem que ele possa ser um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Distribui 100 Milhões de Euros como Ajuda de Inverno à UcrâniaA Alemanha está distribuindo mais 100 milhões de euros como ajuda de inverno à Ucrânia, anunciou a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante uma visita à capital da Moldávia, Chisinau. "O outono está batendo à porta, e o inverno não está muito atrás", disse Baerbock, destacando o frio que se aproxima antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia está supostamente planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para os ucranianos.

08:01 Ucrânia: Forças Russas Atacam Instalações de Energia em Sumy pelo ArA Ucrânia relatou outro ataque significativo de drones pela Rússia durante a noite. A defesa aérea conseguiu abater 34 dos 51 drones russos, enquanto eles permaneceram ativos em cinco regiões. As autoridades locais relataram que as instalações de energia na região nordeste de Sumy também estavam sob ataque. Um total de 16 drones russos foi interceptado em Sumy, com infraestrutura essencial, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, dependendo de fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente engajadas em reparos.

07:37 Ucrânia: Rússia Relata 1020 Vítimas em 24 HorasA Rússia relatou 1020 baixas - mortos e feridos - desde o dia anterior, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. O total de baixas russas desde o início da invasão em fevereiro de 2022 agora está em 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram relatados como inoperantes, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo em Engels sob AtaqueO aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, estava sob ataque de drones de ataque durante a noite, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", com explosões audíveis capturadas em vídeo. Bombardeiros estratégicos armados com mísseis e usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas são relatados como sendo abrigados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Apoia Debate sobre Armas de Longo Alcance para UcrâniaO secretário-geral da NATO que se despede, Jens Stoltenberg, dá boas-vindas aos debates mundiais sobre a possível implantação de armas de longo alcance pela Ucrânia no território russo. "É decisão de cada aliado, mas é vital que coordenemos de perto, como sempre fazemos", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo essa autorização para atacar centros de comando, campos de aviação e infraestrutura russos há semanas. Sobre o medo de escalada de conflito, o norueguês comentou: "Não há opções sem riscos na guerra. Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin saia vitorioso na Ucrânia".

06:13 Facebook e WhatsApp Banem Canal de Propaganda do Estado RussoA Meta, empresa-mãe do Facebook, proibiu a disseminação de propaganda do estado russo por meio de canais como a TV RT globalmente. A RT, cujo nome anterior era Russia Today, junto com entidades associadas, será proibida das plataformas da Meta, incluindo Facebook, WhatsApp e Instagram. A RT já foi bloqueada dentro da UE desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para obter mais detalhes, consulte:

05:33 Lukashenko Perdoa 37 Prisioneiros na BielorrússiaO ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 37 prisioneiros. A presidência bielorrussa em Minsk anunciou que esses presos foram condenados por "extremismo", um termo frequentemente usado na Bielorrússia para reprimir críticos do governo. O comunicado mencionou seis mulheres e alguns presos com problemas de saúde entre os perdoados. Não foram fornecidos detalhes sobre as identidades dos 37 prisioneiros que receberam clemência. Nos últimos meses, Lukashenko concedeu clemência a prisioneiros que foram detidos por protestar contra o governo. Em meados de agosto, ele reduziu as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 perdões no início de setembro. Nessas ocasiões, o líder do estado enfatizou o arrependimento dos presos e seus pedidos de misericórdia.

11:24 PM: Suécia Designada para Supervisionar Proposta de Força da NATO na FinlândiaA NATO está planejando uma força militar na região norte da Finlândia, com a Suécia pronta para assumir o papel principal. Isso envolve a implementação de um modelo único de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhante àquelas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. Durante uma conferência de imprensa em Estocolmo, o ministro da Defesa sueco Pål Jonson e o ministro da Defesa finlandês Antti Häkkänen divulgaram essa informação. De acordo com Jonson, a Suécia agradece ao convite da Finlândia para servir como a "nação estrutural" para essa força. Essa força fortalecerá a segurança geral da NATO.

O ataque à Ucrânia pela Rússia levou a uma maioria de pessoas em pesquisas a se oporem à entrega de mísseis de longo alcance a Kyiv que permitiriam ataques profundos no território russo, com 64% discordando da medida. Devido às ameaças em suas fronteiras, o Kremlin justifica planos de expandir seu exército para se tornar a segunda maior força militar do mundo, com o presidente Vladimir Putin ordenando a expansão do exército russo em 180.000 soldados na segunda-feira.

