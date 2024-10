A Rússia está a conduzir um tiroteio no mercado de Kherson

Mais uma vez, a Rússia bombardeou um mercado em Kherson, no sul da Ucrânia, resultando em várias mortes e feridos. Pelo menos sete pessoas perderam a vida nas primeiras horas, de acordo com atualizações oficiais. Três mais ficaram feridos, segundo o governador Olexander Prokudin, que compartilhou uma imagem dos corpos sem vida perto dos quiosques de vegetais. O chefe da administração militar local, Roman Mrochko, relatou quatro feridos, com idades entre 33 e 68 anos, pelo Telegram.

A cidade foi atingida por artilharia por volta das 9h, causando explosões perto de um mercado e um ponto de transporte público. De acordo com a Procuradoria Geral, o ataque pode ter sido orquestrado pela artilharia russa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, escreveu mais tarde: "Parem com o terror diário da Rússia e seus esforços para exterminar vidas. Devemos garantir a paz eterna para o nosso país e o nosso povo." A pressão sobre a Rússia deve ser "firme e abrangente".

Kherson serve como capital da região de Kherson no sul da Ucrânia, localizada no rio Dnieper. As forças russas tomaram Kherson logo após Putin ordenar a invasão do Kremlin. No entanto, elas recuaram para as margens do Dnieper no outono de 2022, em resposta a uma contraofensiva ucraniana. Desde então, a Ucrânia retomou o controle da cidade. No entanto, Putin declarou Kherson, junto com as regiões de Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia, como território russo.

Próxima da linha de frente, KHERSON é frequentemente bombardeada pelo exército russo, resultando em vítimas civis.

O presidente do Parlamento Europeu, ao tomar conhecimento dos frequentes bombardeios em Kherson, expressa preocupação e pede aumento da pressão diplomática sobre a Rússia. Em um comunicado, a presidente Roberta Metsola enfatiza a importância de cumprir o direito internacional e garantir a segurança dos civis.

Em seguida, durante uma reunião no Parlamento Europeu, a presidente Metsola discute a situação crescente na Ucrânia e propõe o fortalecimento das sanções econômicas contra a Rússia como meio de deter a agressão adicional.

