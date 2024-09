A Rússia e a Ucrânia realizam troca de prisioneiros envolvendo mais de 200 pessoas mantidas cativas devido a conflitos militares.

12:50 Exército Russo Afirma Captura de Outra Aldeia no Leste da UcrâniaNo leste da Ucrânia, o exército russo afirma ter tomado outra aldeia. O Ministério da Defesa de Moscou anuncia a libertação de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano), uma pequena cidade situada perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que atualmente corre risco devido à ofensiva russa. O exército russo tem feito progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo Vladimir Putin tem repetidamente afirmado que o objetivo principal do exército russo é tomar o controle da região industrialmente crucial do Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça Destruição de Kyiv com "Ponto Fundido"O ex-presidente russo Dmitry Medvedev emitiu um aviso de destruição completa a Kyiv. Embora a Rússia tenha uma razão válida para empregar armas nucleares devido ao avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, ainda não tomou tal ação. Como resposta ao uso da Ucrânia de mísseis ocidentais de longo alcance, Medvedev sugere transformar Kyiv em um "gigante ponto fundido" usando armamento moderno não nuclear da Rússia. Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem falado com frequência duramente contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Combates Intensos Relatados em Kurachove, UcrâniaCombates intensos são relatados atualmente no leste da Ucrânia, com Kurachove como epicentro. As tensões aumentam entre os moradores devido à decisão sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance. A repórter Kavita Sharma, de Dnipro, fornece atualizações sobre a situação.

11:12 Ataque de Drone em Grande Escala Danifica Região de Odessa da UcrâniaDetalhes do ataque de drone ocorrido ontem na região de Odessa da Ucrânia estão sendo revelados. De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, com 72 deles sendo abatidos. No entanto, a força aérea não revela as consequências do ataque. O governador da região do mar Negro de Odessa relata danos extensos, com vários edifícios em um subúrbio da capital regional de Odessa sendo atingidos por detritos de drones. Armazéns em Ismajil, um distrito chave através do qual a Ucrânia envia parte de seu grão, também foram danificados. Além disso, alguns edifícios governamentais em Kyiv foram relatadamente atingidos por detritos, embora não tenham sido relatados incêndios.

10:31 Stoltenberg sobre Encontros Pré-Guerra: Russos Mostraram Mapas Falsos da NATOO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, discute os últimos esforços diplomáticos antes do início da guerra em fevereiro de 2022 para desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia. Em uma entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Stoltenberg menciona que, em janeiro, a reunião do Conselho NATO-Rússia, que ele liderou, viu a Rússia exigir a retirada de todas as tropas da NATO da parte oriental da aliança. Esta exigência foi considerada inaceitável, mas Stoltenberg acreditava no diálogo e tentou outra reunião. Durante esta reunião, dois vice-ministros russos de Relações Exteriores e Defesa apresentaram mapas falhos, alegando que a Rússia estava cercada por território da NATO. A Dinamarca, por exemplo, não estava marcada nestes mapas.

10:03 Wiegold sobre Acordo Alemanha-Lituânia: Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como ApoioA Alemanha e a Lituânia assinam um acordo garantindo que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no estado da NATO no Báltico. O especialista militar Thomas Wiegold explica o fundo e a importância do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim Busca Cooperação com Moscou, Despite Acusações de Fornecimento de Armas à UcrâniaO líder norte-coreano Kim Jong Un relatadamente busca fortalecer a cooperação com a Rússia após conversas com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte. De acordo com a mídia estatal norte-coreana, os dois discutiram o aprofundamento do diálogo estratégico e o fortalecimento da cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança e a situação regional e internacional. No entanto, a Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang rejeita essas alegações como "ridículas".

08:59 Discussão sobre Permitir que a Ucrânia Use Armas Ocidentais de Alcance Longo para Alvos RussosAs discussões sobre se a Ucrânia pode usar armas ocidentais avançadas contra alvos russos serão reabertas em breve. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão isso ainda mais na próxima semana na Assembleia Geral da ONU em Nova York com um grupo mais amplo de pessoas. Relatos da mídia britânica sugerem que Biden está preparado para permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses equipados com tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre o plano alegado de Trump: "Rhetoric eleitoral é rhetoric eleitoral"O candidato presidencial republicano Donald Trump tem repetidamente declarado que poderia pôr fim ao conflito na Ucrânia em um dia, mas nunca forneceu uma estratégia. Quando questionado sobre sua declaração em uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua falta de compreensão, afirmando "Não consigo entender hoje porque não conheço os detalhes de suas intenções e implicações". De acordo com ele, há uma campanha eleitoral em andamento nos EUA. "E promessas de campanha são promessas de campanha", explicou ele ainda. "Às vezes, elas não são realistas". No entanto, Zelensky também revelou que havia conversado com Trump dois meses antes, durante a qual Trump lhe garantiu seu apoio à Ucrânia, descrevendo a conversa como positiva.

07:27 ISW: Rússia precisa de mais tropas em Kursk para repelir ucranianosA Rússia vem perpetrando contra-ataques na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não reconhece uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos de Kursk. Com sede em Washington, o ISW sugere que as autoridades russas têm confiado principalmente em recrutas inexperientes e mal equipados, além de pequenas porções das forças armadas regulares russas e outras forças de segurança localizadas na fronteira para suas operações. Em sua avaliação, o think tank propõe: "Uma ofensiva russa para recuperar território tomado pelas forças ucranianas na oblast de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu - especialmente se a maioria das unidades jádeployadas lacks experience de combate."

06:49 Ucrânia sob ataque de dronesDe acordo com o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. As forças armadas russas lançaram várias esquadrilhas de drones, de acordo com a força aérea ucraniana. Alertas aéreos foram emitidos em quase todas as regiões do país, como na região de Odessa. A marinha afirmou ter derrubado nove drones lá. Explosões foram relatadas na cidade de Odessa, mas não há registro de vítimas até o momento.

06:13 Mützenich propõe grupo diplomático internacionalO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, sugeriu um grupo diplomático internacional para iniciar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. "Na minha opinião, agora é o momento para que os aliados ocidentais iniciem um grupo diplomático para começar as negociações", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento oportuno para intensificar os esforços para conversações de paz, e que a Rússia deve ser incluída na próxima cimeira de paz." Quando questionado sobre potenciais membros de um grupo diplomático, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil como possíveis candidatos. "Nesses países, a oposição à agressão russa está crescendo", afirmou. "Portanto, o trabalho de um grupo diplomático 'pode ser promissor', e pode servir como mediador crucial."

05:41 Fontes: UE considera nova abordagem para prorrogação de sançõesDiplomatas da UE estão investigando três métodos para prorrogar sanções futuras contra a Rússia. De acordo com algumas fontes, potenciais soluções foram apresentadas aos diplomatas europeus na sexta-feira. A medida ocorre em resposta aos ativos congelados do banco central russo, que jogam um papel significativo na garantia de uma linha de crédito de US$ 50 bilhões dos Estados Unidos para a Ucrânia. Esses ativos estiveram congelados desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

03:40 Klitschko: Detritos de drone atingem estruturas da cidade de KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drone atingiram um edifício da cidade no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Ele indicou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia mencionado que as unidades de defesa aérea estavam operacionais na capital.

01:35 Kim Jong Un promete cooperação reforçada com ShoiguO líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, cooperação aumentada. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma "extensa troca de vistas" e chegaram a um consenso satisfatório sobre questões como o fortalecimento da "parceria de defesa em defesa de interesses de segurança mútuos" durante a visita de Shoigu a Pyongyang. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, liderou o estreitamento das relações entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelenskyy vai apresentar 'Estratégia de Vitória' a Biden em setembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou uma reunião em setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden, prometendo: "Vou apresentar-lhe a estratégia para a vitória". A estratégia envolve um conjunto coeso de decisões para empowerment da Ucrânia com forças suficientes para direcionar o conflito para a paz. "Guerras de conquista podem ser justificadamente concluídas de várias maneiras: seja expulsando a força ocupante ou por meio de diplomacia", explicou Zelenskyy. Isso asseguraria a verdadeira independência da nação. No entanto, a Ucrânia depende do apoio dos EUA para essa posição sólida.

11:59 PM Rússia muda foco para o sulA luta intensa persiste na região oriental do país, de acordo com a atualização noturna do exército ucraniano, relatando 115 incidentes. O relatório destaca que a atividade mais intensa ocorreu em Kurachove, com as forças russas também ativas em Lyman e Pokrovsk. Intrigantemente, Kurachove, situado ao sul de Pokrovsk, foi anteriormente o foco principal dos ataques russos. Recentemente, no entanto, os russos conseguiram apenas avanços territoriais limitados na área. Em vez disso, eles expandiram suas frentes de ataque para o sul, com o objetivo de capturar Hirnyk, uma cidade mineira próxima a Kurachove.

11:18 PM Zelensky: Avanço em Kursk traz alívioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declara que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk atingiu seus objetivos previstos. Ele menciona que as forças russas foram detidas em Kharkiv e seu progresso em Donetsk desacelerou. Além disso, a Rússia não conseguiu ganhos territoriais significativos em seu contra-ataque em Kursk. A realocação de formações de tropas russas significativas de Donetsk e outras regiões para Kursk havia levantado preocupações entre os especialistas. A Rússia afirma ter retomado o controle de dez das cem aldeias que havia ocupado.

10:46 PM "O Oeste é Covarde" - Crítica Direta de Zelensky aos AliadosVolodymyr Zelensky, o Presidente Ucraniano, acusa o Ocidente de demonstrar "medo" ao discutir ajuda à Ucrânia para desviar mísseis russos. "Se os aliados podem contra-atacar coletivamente mísseis e drones no Oriente Médio, por que não houve decisão semelhante para combater juntos os mísseis russos e os Shaheds iranianos nos céus da Ucrânia?" questionou durante uma conferência em Kyiv. Ele apontou que tal hesitação é "vergonhosa para o mundo democrático", já que mísseis e drones continuam a ameaçar territórios vizinhos.

10:30 PM Rússia Emprega Mais de 8.000 Drones IranianosSegundo o governo de Kyiv, a Rússia lançou 8.060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações oficiais da Irã ou da Rússia até agora. A Ucrânia acusou pela primeira vez o governo iraniano de fornecer drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

9:43 PM EUA Evitam Discutir Aprovação de Armas de Alcance Longo para a UcrâniaEm Washington, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão se reunindo para discussões. Há especulações sobre potenciais decisões quanto à autorização de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com fontes britânicas do "Guardian", a Ucrânia recebeu permissão para conduzir ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, não haverá nenhum anúncio sobre esse assunto durante a reunião de hoje entre os parceiros. "Não espero nenhum anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - de jeito nenhum dos EUA", disse John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele só indica continuadas discussões com o Reino Unido, França e outros aliados sobre o fornecimento de "capacidades adequadas" à Ucrânia. Ele não faz nenhuma afirmação definitiva sobre possíveis mudanças oficiais. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que poderíamos ou não revelar em um momento específico."

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

Após essas operações militares, há preocupações com o potencial de escalada adicional.

Dadas as operações militares russas em andamento, houve chamados para intervenção internacional para desescalonar a situação.

Leia também: