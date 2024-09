"A Rússia deve ser responsabilizada pela ocorrência do Black Peter"

Em Ukraine, os indicadores apontam para uma mudança. O Presidente Zelenskyy anuncia uma "estratégia de vitória", enquanto o Chanceler alemão Scholz defende a realização de uma cúpula de paz. Os debatedores do programa "Maybrit Illner" da ZDF discutem a possibilidade de um fim do conflito na Ucrânia.

Na próxima semana, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy planeja se encontrar com o Presidente americano Joe Biden e revelar sua "estratégia de vitória". Ele pode propor que a Ucrânia seja autorizada a empregar mísseis ocidentais de longo alcance, até mesmo contra a Rússia. No entanto, Scholz já rejeitou essa sugestão, enquanto os EUA ponderam sobre ela. Zelenskyy vem criticando as ações do Ocidente há meses: "Eu só ouço, estamos trabalhando nisso. Os mísseis russos e iranianos também estão ativos, mas infelizmente são utilizados contra nós. E o Presidente russo Putin não precisa de permissão para seus mísseis de longo alcance".

Ao mesmo tempo, metade da infraestrutura energética da Ucrânia está em ruínas e o inverno se aproxima rapidamente. No Donbass, o exército russo avança lentamente, mas sofre grandes perdas. As bombas guiadas da Rússia trazem morte e devastação. Diante dessas circunstâncias, o Presidente ucraniano parece estar se preparando para uma paz futura através de ações militares intensificadas. A viabilidade dessa estratégia será explorada pelos convidados do programa "Maybrit Illner" da ZDF.

Um dos convidados é o diplomata Wolfgang Ischinger, que recentemente se encontrou com o Presidente ucraniano. Ischinger afirma: "Eu acho que há duas coisas em jogo aqui. Primeiro, a Ucrânia quer manter o controle político para influenciar os desenvolvimentos futuros. O segundo ponto é estritamente militar: Zelenskyy pedirá a Biden para lifts as limitações de alcance". Zelenskyy acredita que sua visita aos EUA impulsionará a Ucrânia. "As expectativas são altas", diz o diplomata de longa data.

Gysi: cessar-fogo como alavanca

" A Ucrânia tem o direito à autodefesa", diz o especialista em política externa do Partido da Esquerda, Gregor Gysi. "Se você está sendo atacado, pode se defender contra o país atacante. Isso é simples de acordo com o direito internacional. Se é ou não militarmente aconselhável é outra questão". Em princípio, Gysi é claro: após as atrocidades cometidas pela Wehrmacht alemã durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não deve fornecer armas a zonas de conflito. Nem a Rússia nem a Ucrânia podem vencer a guerra militarmente, segundo os especialistas militares. Gysi sugere: "Se isso é verdade, por que não podemos discutir seriamente um cessar-fogo e negociações de paz?" Gysi propõe: O Ocidente deve propor um cessar-fogo a Putin e, em troca, abster-se de fornecer armas à Ucrânia. "Se ele então rejeitar, estará implicitamente dizendo, continue entregando armas. Nunca tentamos pressioná-lo sobre isso e eu não entendo por quê".

Gysi está errado nesse ponto. O Presidente da Hungria, Viktor Orbán, tentou iniciar negociações de paz em julho deste ano. Apesar da controvérsia e da forte crítica da Comissão Europeia, o resultado é claro: assim que as negociações terminaram e Orbán deixou a Rússia, Putin bombardeou um hospital infantil em Kyiv.

Uma Ucrânia tranquila é o desejo de todos os convidados deste programa "Illner". No entanto, as soluções para a questão de "como" variam significativamente. Para a "estratégia de paz" de Zelenskyy, há uma razão principal: após 1.000 dias de guerra e destruição, Zelenskyy também deve tomar medidas ofensivas em relação ao seu povo, diz, por exemplo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, agora presidente da comissão de defesa do Parlamento Europeu. Ela também pode imaginar que Zelenskyy possa colocar Putin em um dilema com a ajuda dos EUA: cesse os ataques aéreos à Ucrânia ou o exército ucraniano atacará alvos militares na Rússia. "Putin teria que explicar isso à sua própria população, que acredita que uma guerra está acontecendo em algum lugar que não afeta realmente a Rússia". No entanto, isso pode dar errado, teme Gysi. O bombardeio de alvos russos pode aumentar ainda mais o ódio contra a Ucrânia e o Ocidente dentro da Rússia.

O especialista em segurança Frank Sauer, da Universidade das Forças Armadas Alemãs, acredita que o momento para negociações de paz ainda não chegou. "Eu acho que ambas as partes em conflito esperam mais benefícios da continuação da luta do que das negociações no momento. Isso é uma dura realidade. E uma realidade sombria também é que o modo como as negociações são então conduzidas é preparado no campo de batalha".

De fato, não há indicação de negociações de paz do lado ucraniano se acreditarmos no assessor do Presidente Zelenskyy que aparece brevemente no programa. Para a entrevista, que infelizmente foi mal traduzida, Mychajlo Podoljak se retirou para um abrigo. Se acreditarmos no tradutor, ele alerta contra um cessar-fogo. Pode ser utilizado pela Rússia para modernização militar e explorado politicamente para expandir a guerra no futuro.

"Devemos finalmente pôr fim à nossa política passiva e reativa dos últimos dois anos e meio", exige Sauer. Ele também acha certo abordar Putin. "Devemos finalmente informar o Sr. Putin que lifts os limites que estamos discutindo hoje se você parar de aterrorizar a população civil ucraniana com seus mísseis dia após dia. Devemos pressioná-lo". O erro da Europa, diz ele, é não ter uma perspectiva de longo prazo para o problema: "Isso não é um conflito regional que não nos afeta. Isso é um problema fundamental para a segurança da Europa. E nós temos um vazio completo quando se trata da questão de como devemos nos comportar. E reagir sempre que o Putin fizer a próxima ameaça não é sustentável a longo prazo".

Sauer's reclamações são basicamente validadas por Strack-Zimmermann pouco tempo depois. Seu plano: Continuar armando-os, até mesmo com mísseis Taurus. No entanto, isso não resultou em negociações de paz nos últimos dois anos e meio, como Gysi menciona. Correto, Strack-Zimmermann concorda, nem o seu enfoque. A verdade é que as discussões diplomáticas estão em andamento - por exemplo, sobre trocas de prisioneiros ou entregas de grãos.

A sensação geral do programa da Illner naquela noite parece ser notícias antigas, mas isso é enganador. O que é realmente novo é o consenso entre os convidados de que a interação com a administração russa é necessária. E: É preciso linguagem firme. Ischinger resume perfeitamente: "Precisamos colocar uma luz forte sobre os russos."

