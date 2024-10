A Rússia aumenta os seus compromissos financeiros sem dar qualquer esclarecimento sobre a sua posição de guerra.

14:24 Juiz Russo Condena por Atacar Escritor Pró-Russo

Um tribunal russo condenou um indivíduo a prisão perpétua por atacar o escritor pró-Russo Sachar Prilepin. O agressor é originário da região ucraniana de Donbass e teria sido membro de forças separatistas pró-Rússia no passado. Prilepin é um defensor ferrenho da intervenção russa na Ucrânia e sofreu ferimentos em um ataque de bomba em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod. Seu motorista infelizmente morreu na explosão.

13:51 Rússia Anuncia Plano de Recrutar 133 Mil Militares até o Final do Ano

A partir de hoje e até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133 mil pessoas para o serviço militar, de acordo com relatam os meios de comunicação ucranianos. O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou uma campanha de recrutamento para o outono. Homens com idade entre 18 e 30 anos, que não sejam militares ou reservistas, são o alvo desta campanha. Após o término de seu período de serviço, os soldados que tiverem completado seu serviço serão liberados.

13:14 Autoridades Ucranianas Citem Vítimas de Ataques de Drones Russos

As autoridades ucranianas relatam uma morte e vários feridos devido a ataques de drones russos. Em Kupiansk, um homem morreu na região de Kharkiv, e em Kherson, três indivíduos com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridos, de acordo com repórteres da agência de notícias estatal ucraniana, citando autoridades locais.

12:36 Tropas Russas Tomam Controle de Outro Vilarejo na Região de Donetsk

O Ministério da Defesa russo afirma ter capturado outro assentamento no leste da Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, as tropas russas "libertaram com sucesso o vilarejo de Nelepowka", usando o nome russo para o assentamento de Nelipivka na região de Donetsk. Recentemente, a Ucrânia relatou ganhos territoriais neste setor. A exército russo tem lutado contra as forças ucranianas, que são menos numerosas e menos bem-equipadas, no leste da Ucrânia há vários meses. Nelepowka fica a cerca de cinco quilômetros ao sul de Torez, uma cidade que está sob o controle ucraniano, mas vem sendo bombardeada pelos russos por semanas. As forças russas também estão avançando em direção a Pokrovsk, uma cidade estrategicamente importante para a logística das tropas ucranianas.

11:55 Partisans Allegadamente Sabotam Linha de Abastecimento Russa na Região de Kursk

O grupo partisan Atesh alega ter sabotado uma linha férrea usada pelas tropas russas para transportar equipamentos e munições para posições de frente de batalha em Kursk. A agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform relatou uma mensagem do Telegram do grupo. O Atesh alega ter membros ucranianos, tártaros da Crimeia e apoiadores da oposição russa, e foi fundado na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Cidadãos Russos Céticos em Relação a Medidas Anticorrupção

No ano que vem, 40% do orçamento nacional da Rússia, de acordo com o projeto atual, será destinado à defesa. Ao mesmo tempo, uma campanha contra a corrupção no ministério relevante começou após a morte de Yevgeny Prigozhin. No entanto, os cidadãos russos permanecem céticos, de acordo com o repórter da ntv Rainer Munz:

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Pena de Prisão Longa por Apoiar a Ucrânia

Stephen Hubbard, um americano, confessou ter se envolvido em atividades mercenárias em um tribunal de Moscou. O jornal britânico "The Guardian" relatou isso, citando a agência de notícias estatal russa RIA. Se condenado, o homem de 72 anos pode ser sentenciado a uma pena de prisão de 7 a 15 anos.

10:20 Ataque de Drone em Kyiv Causa Incêndios

Um edifício residencial foi danificado e pegou fogo após um ataque generalizado de drones em Kyiv, de acordo com autoridades locais relatadas pela Ukrainska Pravda. Não foram relatadas vítimas. Incêndios ocorreram em cinco zonas de distrito devido a detritos de drones abatidos, segundo foi informado. Todos os drones foram aparentemente abatidos, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin Expressa Confiança em Alcance de Objetivos na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, reiterou sua determinação no conflito com a Ucrânia. "Todos os objetivos estabelecidos serão alcançados", disse ele em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegação russa de anexação de quatro regiões ucranianas. Putin justificou novamente a invasão, descrevendo a liderança ucraniana como uma "ditadura neonazi". A Rússia enviou tropas para proteger a população de fala russa, alegou, acusando o governo ucraniano de tentar "separar permanentemente" essas pessoas de seus laços com a Rússia, sua pátria histórica. Putin também criticou as "elites ocidentais" por transformar a Ucrânia em uma "colônia, um posto militar, direcionado contra a Rússia".

08:46 Ucrânia Remove Comandante da Defesa de Wuhledar

O coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente da Ucrânia, que tem defendido a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi removido do cargo. O Kyiv Independent relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte. A razão dada foi a promoção e transferência de habilidades de combate de Winnik. Seu sucessor ainda não foi identificado. Sob o comando de Winnik, a brigada defendeu com sucesso a cidade por mais de dois anos. Há preocupação de que as forças russas possam capturar em breve a pequena cidade, o centro estratégico da região de Donbass.

08:04 Mykolaiv Relata Incêndio em Infraestrutura Crítica

Uma instalação de infraestrutura crítica no Oblast de Mykolaiv, distrito de Bashtanka, pegou fogo após um ataque de drone russo, de acordo com a Ukrainska Pravda, citando o chefe do distrito militar regional. A instalação exata sob ataque não foi especificada.

07:24 Kyiv Resiste com Sucesso Assalto NoturnoO assalto russo a Kyiv na noite passada durou mais de cinco horas, de acordo com a administração militar regional. No entanto, todos os drones que se aproximavam foram eficientemente interceptados, de acordo com a agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform, citando líderes da autoridade. O ataque foi realizado em várias ondas e de diferentes direções.

06:44 Prisioneiros Russos Transferidos para Linhas de Frente em vez de CadeiasVazamentos sugerem que a Rússia está implementando uma lei que permite às autoridades isentar indivíduos de responsabilidade criminal se eles se alistarem no Ministério da Defesa. Prisioneiros em regiões como Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, a República de Komi, Altai e a Crimeia ilegalmente ocupada foram dados essa oportunidade, de acordo com meios de comunicação da oposição russa e o think tank com sede nos EUA, Instituto para o Estudo da Guerra.

06:13 Zelensky Relata Uso Diário de 100 Bombas GuiadasA Rússia continua a atacar a Ucrânia de forma implacável, empregando cerca de 100 bombas guiadas diariamente diretamente de aeronaves, como declarado pelo Presidente ucraniano Zelensky em um discurso em vídeo. Recentemente, 14 pessoas ficaram feridas em um ataque à cidade industrial de Saporizhzhia. Eles também atacaram áreas como Kharkiv, Donetsk e Sumy com bombas guiadas. "Isto é o terror diário da Rússia", disse Zelensky, acrescentando que esses ataques servem para lembrar os parceiros da Ucrânia de suas necessidades de capacidades de ataque de longo alcance estendidas, capacidades de defesa aérea aprimoradas para a Ucrânia e sanções reforçadas contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano Avisa Sobre VuhledarNovos ataques russos às linhas de defesa ucranianas são relatados no Donbass. Treze ataques foram frustrados em Pokrovsk e dezessete avanços das frentes russas foram detidos em Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Confrontos mais pesados também são relatados na área de Vuhledar. Analistas militares ucranianos expressam preocupação de que essa pequena cidade no setor sul do Donbass possa cair em breve para unidades russas.

04:46 Ataques de Drone em Kyiv Persistem até de ManhãA capital ucraniana, Kyiv, sofreu vários ataques de drones russos durante a noite. As forças de defesa aérea ucranianas trabalharam por horas para repelir esses ataques persistentes. "Há numerosos drones inimigos sobre e perto da capital", anunciou o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, no Telegram, enquanto testemunhas relataram uma série de explosões altas e objetos sendo atingidos no céu, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Não há relatórios iniciais de danos ou vítimas desde as 1h local (00h UTC). Desde então, alertas aéreos foram implementados em Kyiv e nas regiões vizinhas, assim como em toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana relatou anteriormente várias ondas de ataques de drones russos em Kyiv e na Ucrânia ocidental, enquanto também registrava vários lançamentos de bombas guiadas a partir de áreas controladas pela Rússia.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Alteração nas Relações EUA-RússiaA Comissão de Helsinque, bipartidária, está urgentemente incentivando os Estados Unidos a abandonar sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e considerar Moscou como uma ameaça constante à segurança global. De acordo com o jornal "The Hill", a Comissão defende que os EUA reavaliem sua estratégia em relação à Rússia, de forma semelhante à reavaliação de sua abordagem em relação à China. As propostas sugerem que os EUA desviem dos compromissos da administração Biden com a Ucrânia e desafiem a posição defendida por Donald Trump e seus aliados no Congresso, que argumentam que os EUA investem demais na segurança europeia. Trump enfatizou a importância de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, Joe Wilson, expressa ceticismo sobre a possibilidade de chegar a um acordo com o líder do Kremlin, Vladimir Putin.

02:49 Rússia Ataca Kyiv com Ataques de DroneA capital ucraniana, Kyiv, está sendo atacada por drones russos no momento. De acordo com fontes militares ucranianas, as forças de defesa aérea estão ativamente repelindo os ataques. Testemunhas relatam ter ouvido várias explosões altas e observado objetos sendo atingidos no céu, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Além de Kyiv e sua região circundante, alertas aéreos foram ativados em toda a Ucrânia oriental.

01:40 Campanha Eleitoral da Moldávia: Ministro Advertiu Contra "Ladrões"Um alto funcionário do governo emitiu um alerta aos moldavos contra "ladrões, refugiados e bandidos" após um ex-bilionário pró-Rússia ter prometido recompensar financeiramente os eleitores que votarem "não" em um referendo sobre a adesão à União Europeia. O apelo do Ministro da Infraestrutura, Andrei Spinu, indica o agravamento da campanha presidencial contenciosa agendada para 20 de outubro, na qual a atual Maia Sandu concorre à reeleição.

00:14 Rússia Acusa Ucranianos de Atacar Subestação de Energia Perto de NPPA equipe de gerenciamento da usina nuclear (NPP) Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, acusa as forças ucranianas de atacar uma subestação de energia próxima, destruindo um transformador. A equipe de gerenciamento da NPP relatou no Telegram que o fogo de artilharia atingiu o transformador localizado na subestação de energia "Raduga" em Enerhodar, uma cidade no sudeste da Ucrânia. Também foi Released uma fotografia mostrando fumaça saindo do telhado do edifício. O suprimento de energia para Enerhodar não foi afetado, de acordo com a equipe de gerenciamento da NPP. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Foi capturada por forças russas durante as primeiras etapas da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Ambos os lados frequentemente acusam-se mutuamente de planejar ou executar ataques na ou perto da usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Dousa Medos Nucleares: "Putin Valoriza Sua Existência"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa dúvidas sobre as ameaças nucleares em ascensão que vêm da Rússia, em uma entrevista à Fox News. O líder russo, na opinião de Zelenskyy, valoriza sua existência e provavelmente não utilizará armas nucleares devido a isso. Zelenskyy admite, "Ninguém pode ler sua mente. Ele poderia iniciar ataques nucleares contra qualquer nação - ou nenhum. No entanto, acredito que não o fará."

22:10 Vitória Histórica do FPO na Conflito Ucrânia-RússiaAs eleições parlamentares na Áustria mudaram o cenário político. O partido de direita FPO conseguiu uma vitória histórica com uma projeção de 28,7%, segundo estimativas. No seu manifesto eleitoral, o FPO adota uma abordagem altamente crítica em relação à UE em questões de política externa. Aproximando-se da guerra na Ucrânia e da Rússia com benevolência, o partido não vê o conflito como uma razão para antagonizar Moscou. Além disso, as importações de gás da Áustria da Rússia representaram mais de 90% de suas importações totais de janeiro a maio de 2024.

21:37 Primeiro-Ministro Russo se Encontra com o Contrário IranianoO Primeiro-Ministro Russo, Mikhail Mishustin, viaja para Teerã para conversações com o Presidente Iraniano, Massoud Peseschkian, enquanto a instabilidade no Oriente Médio aumenta. Agendada para segunda-feira, de acordo com o governo russo, Mishustin também se encontrará com o Vice-Presidente Iraniano, Mohammad Resa Aref. A visita de Mishustin abordará "todo o espectro da cooperação russo-iraniana em comércio, economia, cultura e ajuda humanitária", de acordo com Moscou. O Ocidente acusa o Irão de fornecer drones e mísseis ao exército russo para apoiar seus esforços militares na Ucrânia. O Irão nega essa acusação.

