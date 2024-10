A Rússia aumenta novamente significativamente os seus gastos militares.

Rússia Aumenta Despesas Militares em 30% para Financiamento da Guerra

A Rússia propôs um aumento em seu orçamento militar, com as despesas de defesa previstas para aumentar em torno de 30% para aproximadamente 130 bilhões de euros, de acordo com o plano orçamentário de 2025 publicado no site do parlamento russo. Fundos também foram alocados para segurança interna e despesas classificadas relacionadas à guerra na Ucrânia. No total, as despesas de defesa e segurança interna representam aproximadamente 40% do orçamento. A proposta ainda precisa da aprovação do parlamento e da assinatura do presidente Putin. Em comparação com 2024, as despesas militares já haviam aumentado em 70% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a Ucrânia planeja destinar cerca de 60% de seu orçamento para defesa e segurança no ano seguinte, com um orçamento de defesa de aproximadamente 48 bilhões de euros, que é cerca de um terço do da Rússia.

18:23: Aviões Russos Encontrados na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) dos EUA e do Canadá relatou a presença de aviões militares russos dentro da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do Alasca na segunda-feira passada. Os aviões nessa zona devem se identificar; no entanto, ela não se estende ao espaço aéreo de uma nação. Aviões do Norad interceptaram os aviões russos, de acordo com o general Gregory Guillot, que também descreveu o comportamento de um dos aviões russos como pouco profissional e potencialmente ameaçador. Anteriormente, em meados de julho, o Norad relatou a interceptação de aviões russos e chineses dentro da zona de vigilância aérea do Alasca, todos permanecendo dentro do espaço internacional.

17:43: Programa Job Turbo Mostra Resultados Iniciais para Refugiados, de acordo com Scholz

O chanceler Scholz elogiou o sucesso inicial do programa "Job Turbo", citando que 266.000 ucranianos foram empregados na Alemanha em julho, um aumento de 71.000 pessoas em relação ao ano anterior. O programa também viu um aumento nas figuras de emprego para pessoas de países principais de asilo, passando para 704.000. Scholz atribuiu esse aumento ao programa "Job Turbo" em um evento na chancelaria. O ministro do Trabalho Heil relatou que cerca de 113.000 dos 266.000 ucranianos estavam empregados em trabalhos com seguro social. O programa, que começou há cerca de um ano, visa fortalecer o apoio dos centros de emprego.

16:37: Kara-Mursa: Rússia Tem Mais Prisioneiros Políticos do que na Era Soviética

O político da oposição Vladimir Kara-Mursa afirmou que há mais prisioneiros políticos na Rússia de Putin do que no final da era soviética. De acordo com Kara-Mursa, há mais de 1.300 prisioneiros políticos conhecidos na Rússia de Putin, mais do que durante todo o final da era soviética. Ele criticou a afirmação de Putin de que todos os russos apoiam seu regime e sua guerra, e pediu a libertação de dissidentes presos. As autoridades russas detiveram Kara-Mursa em abril de 2022 por acusar a Rússia de cometer crimes de guerra contra a Ucrânia. Em abril de 2023, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão, mas foi libertado em agosto como parte de um troca de prisioneiros.

16:15: Rússia Intensifica Ataques Noturnos

A Rússia vem realizando ataques noturnos com drones e mísseis na Ucrânia por 33 noites consecutivas, de acordo com a força aérea ucraniana. Explosões e tiros de fuzil foram relatados em Kyiv durante toda a noite, com a defesa aérea lutando contra o ataque de drone por cerca de cinco horas. Não foram relatadas vítimas.

15:41: Pergunta sobre Uso de Armas Nucleares: Kremlin Altera Tom Again

O Kremlin elevou o limiar para uma possível resposta com armas nucleares na guerra da Ucrânia, após alterações na doutrina nuclear da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, negou que todas as instâncias de luta na Ucrânia devam ser ligadas a uma resposta nuclear da Rússia. Após relatórios não confirmados de drones ucranianos abatidos, Peskov foi questionado se isso não constituiria um ataque massivo pelo ar que mereceria uma resposta nuclear. Ele respondeu que importantes decisões haviam sido tomadas, mas que a operação militar especial continuaria sem uma constante pauta nuclear.

15:15: Baerbock: Desinformação da Rússia Alvo Principal é Jovens

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alertou sobre a desinformação e a possível interferência nas eleições, principalmente da Rússia. Ela afirmou que há um impacto significativo das campanhas de desinformação e que há um sistema calculado por trás disso, especialmente direcionado a eleitores mais jovens. Mulheres foram particularmente sujeitas a ódio e desinformação. Baerbock também reconheceu o papel de certos algoritmos de mídia social que amplificam ainda mais o discurso de ódio e incitação. "Se não abordarmos essa questão, ficaremos vulneráveis a essas falsidades perpetuadas", ela alertou.

15:01: Rússia Aumenta Orçamento, Silenciosa sobre Fundos da Guerra

A administração russa apresenta seu orçamento proposto para 2025 à legislatura russa. De acordo com essa proposta, as despesas federais devem chegar a aproximadamente 400 bilhões de euros no ano seguinte - um aumento de quase 12% em relação a 2024. O Ministério das Finanças menciona apenas que "recursos substanciais" serão destinados ao equipamento das forças armadas com armas e equipamentos militares necessários, ao oferecimento de compensação e ao apoio às empresas do complexo industrial militar.

14:24: Tribunal Russo Condena Homem à Prisão Perpetua por Alvo Nacionalista

Em um julgamento sobre o ataque contra o autor nacionalista russo Sachar Prilepin, um tribunal condena o réu à prisão perpétua. Ele é originário da região do Donbass, na Ucrânia Oriental, e, segundo a mídia, já lutou com forças separatistas apoiadas pela Rússia. Prilepin é um forte defensor do envolvimento militar da Rússia na Ucrânia e foi ferido em uma explosão de bomba em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod. Infelizmente, seu motorista morreu nesse incidente.

13:51 Rússia Planeja Recrutar 133.000 Soldados Novos Este OutonoMeios de comunicação russos relatam que, a partir de hoje até o final do ano, a Rússia tem como objetivo recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar. O presidente russo Putin assinou uma ordem para uma campanha de recrutamento outonal. Os novos recrutas serão homens de 18 a 30 anos que não sejam soldados da reserva. Em troca, soldados cujo termo de serviço terminarão serão isentos de obrigações militares.

13:14 Ucrânia Confirma VítimasOs ataques de drones russos resultaram em uma morte e vários feridos, de acordo com os relatórios ucranianos. Em Kupiansk, na região de Kharkiv, um homem morreu, enquanto em Kherson, três homens com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridos, de acordo com a agência de notícias estatal ucraniana, citando autoridades locais.

12:36 Rússia Afirma Ter Conquistado Outra Aldeia na Região de DonetskOficiais militares russos afirmam ter tomado o controle de outro local no leste da Ucrânia. As forças russas "libertaram com sucesso a aldeia de Nelipiwka", afirmou o Ministério da Defesa em Moscou, usando o nome russo para o assentamento de Nelipiwka na região de Donetsk. Recentemente, a Ucrânia relatou ganhos territoriais nesta região. As tropas russas estão avançando contra as forças ucranianas, que estão em menor número e mal abastecidas, no Leste da Ucrânia. Nelipiwka fica a cerca de 5 quilômetros ao sul de Torezk, uma cidade controlada pela Ucrânia, mas sob frequentes ataques de artilharia russa há semanas. Os soldados russos estão gradualmente se aproximando de Pokrovsk, uma cidade estrategicamente importante para o exército ucraniano.

11:55 Insurgentes Afirmam Bomba em Linha de Abastecimento RussaO grupo de resistência clandestino Atesh afirma ter destruído a via férrea usada pelas forças russas para entregar suprimentos e munições para a linha de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias estatal ucraniana Ukrinform cita um comunicado correspondente do grupo partisan no Telegram. Este movimento consiste em ucranianos, tártaros da Crimeia e membros da oposição russa e foi estabelecido há dois anos no península da Crimeia.

11:26 Munz: Russos Céticos em Relação à Campanha Contra a CorrupçãoNo ano que vem, cerca de 40% do orçamento do estado russo, de acordo com seu rascunho atual, será gasto no setor da defesa. Simultaneamente, uma campanha contra a corrupção dentro do ministério relevante tem sido realizada desde a morte do líder da resistência Yevgeni Prigoschin. No entanto, essa campanha não ganha muito crédito entre os cidadãos russos, de acordo com o jornalista da ntv Rainer Munz de Moscou.

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Anos de Prisão na Rússia por Apoiar a UcrâniaO cidadão americano Stephen Hubbard confessou sua culpa às acusações de ser um mercenário em um tribunal de Moscou. De acordo com o jornal britânico "Guardian", citando a agência de notícias estatal russa RIA, Hubbard, de 72 anos, aceitou pagamento para lutar contra a Rússia na Ucrânia. Se condenado, Hubbard enfrenta de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Ataque de Drone em Kyiv Causa Danos, Nenhum FeridoUm edifício residencial ficou danificado e queimado devido aos intensos ataques de drones na noite passada em Kyiv, de acordo com as autoridades locais relatadas pela Ukrainska Pravda. Felizmente, não houve vítimas. Incêndios foram causados por detritos de drones abatidos em cinco regiões de Kyiv, de acordo com os relatórios ucranianos. Todos os drones foram relatados como abatidos, de acordo com os comunicados ucranianos.

09:36 Putin: Rússia vai "Manifestar Todos os Seus Objetivos"O presidente russo Putin reafirmou a determinação da Rússia no conflito contra a Ucrânia. "Todos os nossos objetivos serão alcançados", afirmou em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões pela Rússia na Ucrânia. O presidente russo repetiu sua justificativa para a invasão, descrevendo o governo ucraniano como um "regime neo-nazi". A Rússia interveio para proteger a população de fala russa, afirmou, acusando as "elites ocidentais" de transformar a Ucrânia em uma "colônia, um posto militar com a Rússia como alvo".

08:04 Mykolaiv Relata Incêndio em Infraestrutura por Ataque de DroneUm incêndio eclodiu em uma instalação importante no distrito de Bashtanka, na região de Mykolaiv, devido a um ataque de drone russo, de acordo com a Ukrainska Pravda, citando informações do chefe militar da região. A instalação específica sob ataque não foi revelada.

07:24 Kyiv Repela Ataque Noturno, Abate Todos os DronesO ataque noturno da Rússia a Kyiv durou mais de cinco horas, de acordo com a administração militar regional. No entanto, todos os drones foram efetivamente abatidos, de acordo com a agência de notícias estatal Ukrinform, citando a liderança das autoridades da cidade. O ataque foi executado em várias ondas a partir de diferentes direções.

06:44 Rússia Deixa Prisioneiros Ir para a Guerra em vez de PrisãoRelatos circulam sobre a Rússia implementar uma regra que permite que as autoridades eliminem as obrigações criminais daqueles que se alistam no Ministério da Defesa – uma concessão feita a prisioneiros em regiões como Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, a República de Komi, a região do Altai e a Crimeia ocupada ilegalmente. Essas alegações são corroboradas pelos meios de comunicação da oposição russa e são mencionadas pelo Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

06:13 Zelensky Relata que Rússia Usa 100 Bombas Guiadas por DiaA Rússia continua a atacar a Ucrânia sem piedade. O presidente ucraniano Zelensky relatou que a Rússia está disparando aproximadamente 100 bombas altamente precisas contra a Ucrânia diariamente a partir de aeronaves, segundo seu discurso televisionado. Recentemente, 14 pessoas ficaram feridas em um ataque à maior cidade industrial de Saporizhzhia. As regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy também foram atingidas por bombas guiadas. "Isto é o terror diário da Rússia", diz Zelensky, enfatizando que isto é um lembrete constante para todos os parceiros da Ucrânia de que a Ucrânia precisa de mais capacidades de ataque de longo alcance, mais defesa aérea e mais sanções contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano Preocupado com VuhledarNovos ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas são relatados perto de Donbass. Treze ataques foram frustrados perto de Pokrovsk, e dezoito avanços de tropas russas foram detidos perto de Kurachove, segundo o Estado-Maior Ucraniano. Luta intensa está ocorrendo em torno de Vuhledar. Estrategistas militares ucranianos temem que a cidade pequena e disputada no sul de Donbass, que tem sido contestada por dois anos, possa ser capturada em breve por unidades russas.

04:46 Kyiv Sofre Vários Ataques de DroneDurante a noite, Kyiv foi alvo novamente de vários ataques de drones russos. Fontes militares ucranianas relatam que unidades de defesa aérea estiveram ativamente repelindo várias ondas de ataques por horas. "Vários drones hostis ainda estão voando sobre e perto da capital", relatou o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, via Telegram. Testemunhas relatam vários explosões altas e objetos sendo atingidos no ar, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Não há relatórios iniciais de danos ou vítimas dos últimos ataques. Desde 1h da manhã (00h UTC), alertas de ataque aéreo foram emitidos em Kyiv, sua região circundante e toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana havia relatado vários grupos de ataques de drones russos em Kyiv e Ucrânia ocidental anteriormente. Além disso, o lançamento de várias bombas guiadas a partir de áreas controladas pela Rússia na Ucrânia foi registrado por volta das 4h40 da manhã (horário local), segundo os relatórios militares.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Mudança na Política dos EUA em Relação à RússiaA Comissão de Helsinque, bipartidária, está urgentemente incentivando os Estados Unidos a alterar sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e considerar Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com "The Hill", a Comissão aconselha Washington a rever sua posição sobre a Rússia, em linha com sua revisão sobre a China. As recomendações vão além dos compromissos da administração Biden em relação à Ucrânia e contradizem as posições de Donald Trump e seus aliados do Congresso, que acreditam que os EUA investem excessivamente na segurança europeia. Trump enfatiza a necessidade de negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, questiona a possibilidade de negociar com o líder russo Vladimir Putin.

02:49 Rússia Ataca Kyiv com DronesKyiv, a capital ucraniana, está sendo alvo de drones russos, de acordo com as forças militares ucranianas. Unidades de defesa aérea estão trabalhando vigorosamente para repelir os ataques. Testemunhas relatam várias explosões altas e objetos sendo atingidos no ar, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Kyiv e sua região circundante, bem como toda a Ucrânia oriental, estão atualmente sob alerta aéreo.

00:14 Rússia: Forças Ucranianas Alvo de Transformador de Energia Próximo à Usina NuclearDe acordo com a administração da usina nuclear (NPP) Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, as tropas ucranianas bombardearam mais uma vez um transformador de energia próximo. O ataque causou danos a outro transformador. A equipe da NPP relatou no Telegram que um ataque de artilharia atingiu o transformador na estação transformadora de energia "Raduga" localizada em Enerhodar, uma cidade no sudeste da Ucrânia. Uma imagem fumacenta também foi compartilhada, mostrando colunas de fumaça saindo do telhado do edifício. O suprimento de energia para Enerhodar não foi interrompido, de acordo com os relatórios. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior da Europa. Foi tomada por forças russas durante a fase inicial da invasão da Rússia à Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Ambas as partes continuam a se culpar por atacar ou planejar um ataque à usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Desconsidera Ameaças Nucleares: "Putin Gosta de Viver"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa suas dúvidas sobre as ameaças nucleares iminentes do presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à Fox News. Putin tem uma afinidade pela vida e, por isso, poderia evitar o uso de armas nucleares devido aos potenciais riscos. "Você nunca pode compreender completamente seus pensamentos", diz Zelenskyy. "Ele poderia deployar armas nucleares contra qualquer nação - ou escolher não o fazer. Mas eu duvido muito que ele o fará."

22:10 A Visão Triunfante do FPÖ sobre a Guerra da Ucrânia e a RússiaAs eleições parlamentares austríacas resultaram em uma grande mudança na paisagem política. O FPÖ de direita comemorou uma vitória impressionante com 28,7%, segundo as previsões. Em seu manifesto eleitoral, os populistas de direita manifestam uma posição altamente crítica em relação à UE na política externa. Apesar da guerra na Ucrânia, o partido mantém uma abordagem relativamente amigável em relação à Rússia e não vê a dependência da Áustria do gás russo como um problema. O contrato de gás entre Viena e Moscou foi prorrogado até 2040 em 2018. Ele inclui a aceitação garantida de grandes quantidades de gás e compensação pelo gás não entregue. Entre janeiro e maio de 2024, cerca de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Viaja para TeerãO Primeiro-Ministro russo, Mikhail Mishustin, está iniciando uma viagem a Teerã para uma reunião com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani. As discussões estão agendadas para segunda-feira, de acordo com a administração russa. Mishustin também terá conversas com o Vice-Presidente iraniano, Mohammad Reza Aref. O Primeiro-Ministro russo planeja discutir "a cooperação russo-iraniana em geral em setores como comércio, economia, cultura e ajuda humanitária" em Teerã. O mundo ocidental alega que o Irã fornece drones e mísseis às forças russas para suas operações militares na Ucrânia. Teerã nega tais acusações.

