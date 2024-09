A Rússia apresenta um cesto à ONU

A Rússia não tem apoiado o Compromisso do Futuro da ONU, e agora o Ministro das Relações Exteriores Lavrov deixa claro que a Rússia não vê benefício algum em colaborar com o mundo ocidental. Ele acusa os EUA e o Reino Unido de empurrar a Rússia para longe, mas Lavrov está confiante de que eles não terão sucesso.

Falando na Assembleia Geral da ONU em Nova York, Lavrov questionou a possibilidade de uma cooperação internacional genuína com o Ocidente, já que eles violaram os princípios fundamentais da globalização que pregam há muito tempo. Na semana passada, a Rússia decidiu contornar o Compromisso do Futuro da ONU, que se esperava que fosse apoiado por todos os 193 estados membros da ONU.

Lavrov negou rapidamente qualquer envolvimento russo nos problemas que afetam várias agências da ONU, como o Conselho de Segurança. Em vez disso, ele apontou o dedo para o Ocidente, dizendo que eles são os únicos responsáveis. De acordo com Lavrov, a arrogância excessiva e a agressão do Ocidente em relação à Rússia não apenas prejudica a visão do Secretário-Geral da ONU para a cooperação global, mas também prejudica o funcionamento geral da ordem política global, incluindo o Conselho de Segurança.

Em relação ao conflito atual na Ucrânia, Lavrov suspeita de uma trama britânico-americana secreta para derrubar a Rússia. Ele até mencionou planos secretos que datam de 1945, que visavam desmantelar a União Soviética. Os estrategistas ocidentais de hoje, afirmou Lavrov, não estão escondendo suas intenções, já que ainda veem uma oportunidade de derrotar a Rússia através do regime ilegítimo e pró-nazista da Ucrânia e já estão preparando a Europa para um movimento desastroso.

Lavrov lembrou do formidável arsenal nuclear da Rússia e sugeriu a loucura e o perigo de considerar a ideia de engajar em um conflito em grande escala com uma potência nuclear como a Rússia. Recentemente, o Presidente Vladimir Putin da Rússia alertou sobre o possível uso de armas nucleares, dizendo que qualquer ataque convencional favorecido por uma potência nuclear seria considerado um ataque conjunto à Rússia. De acordo com Putin, tal ataque desencadearia uma resposta de defesa conjunta dos países envolvidos.

Lavrov reiterou a posição da Rússia sobre armas nucleares, enfatizando que qualquer tentativa de engajar a Rússia em um conflito, especialmente um que envolva armas nucleares, seria enfrentada com severas consequências. Ele citou a declaração recente do Presidente Putin, onde ele reconheceu que qualquer ataque convencional favorecido por uma potência nuclear seria considerado um ataque conjunto à Rússia, merecendo uma resposta robusta.

Dadas as tensões crescentes entre a Rússia e o mundo ocidental, as declarações de Lavrov destacam o compromisso firme da Rússia em proteger sua soberania e capacidades nucleares, especialmente no contexto do Compromisso do Futuro da ONU e do conflito atual na Ucrânia.

Leia também: