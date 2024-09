A Rússia alcançou as expansões territoriais mais significativas desde outubro de 2022.

No conflito atual com a Ucrânia, as tropas russas registraram suas maiores vitórias desde outubro do ano passado em agosto. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um think tank estratégico americano, relatou que os russos conquistaram uma área de aproximadamente 477 quilômetros quadrados na Ucrânia durante esse período, o que equivale a mais de 15 quilômetros quadrados conquistados diariamente.

O avanço das tropas russas foi mais notável na província oriental ucraniana de Donetsk. Até o final de 29 de agosto, soldados russos haviam se aproximado de Pokrovsk, uma cidade estrategicamente importante, com apenas sete quilômetros separando os dois. Simultaneamente, as forças ucranianas conseguiram controlar mais de 1.100 quilômetros quadrados de território russo em sua região fronteiriça de Kursk no início de agosto, posicionando-se a 35 quilômetros da capital. No entanto, seu ímpeto diminuiu desde então, com as forças ucranianas controlando entre 1.150 e 1.300 quilômetros quadrados nesta região.

A militares ucranianas têm enfrentado reveses na reconquista de suas terras das forças russas. De acordo com os dados do ISW, a Ucrânia teve mais derrotas do que vitórias no terreno neste ano, com dias de sucesso na contenção sendo menos de dez. Mesmo nesses raros dias de vitória, os ganhos foram mínimos, de acordo com a mesma fonte.

Até o início desta semana, as forças russas controlavam aproximadamente 66.266 quilômetros quadrados de território ucraniano. Se incluirmos a Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, a região coberta pelas forças russas, seja confirmada ou reivindicada, equivale a 18% do território ucraniano em 2013.

Apesar desses progressos, é importante destacar que a União Europeia tem sido firmemente contra a anexação russa de territórios ucranianos e impôs várias sanções à Rússia em resposta. A União Europeia também tem fornecido apoio militar e financeiro à Ucrânia para ajudar a defender sua soberania, com vários estados membros enviando armamentos e pessoal militar para auxiliar as forças ucranianas.

