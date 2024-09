A retenção não autorizada de endereços IP parece estar a ressurgir.

O Tribunal de Justiça Europeu estabeleceu diretrizes rigorosas para o manuseio de dados de retenção, mas a Alemanha está defendendo a revivificação do armazenamento de endereços IP sem motivo aparente como resposta. No entanto, ainda não foi tomada uma decisão final sobre o assunto.

O Bundesrat propôs um novo método de retenção de dados legalmente sólido para dar aos investigadores mais recursos em casos graves. Uma iniciativa da Hesse que defende o armazenamento temporário e ilimitado de endereços IP para combater crimes graves como abuso de crianças recebeu apoio majoritário. Atualmente, o Bundestag está tratando a proposta.

Em falta de armazenamento forçado de dados por provedores de telecomunicações, o sucesso das investigações dependeria da sorte, afirmou o Ministro-Presidente da Hesse, Boris Rhein, antes da votação na câmara de estados.

O Tribunal de Justiça Europeu decidiu em uma sentença de setembro de 2022 que o armazenamento de dados de telecomunicações para a investigação de crimes na Alemanha está sujeito a limites rigorosos. Os juízes determinaram que a regulamentação atual de retenção de dados da Alemanha contraria o direito da UE. No entanto, eles também sugeriram que a retenção de endereços IP em circunstâncias específicas é permitida para combater crimes graves.

FDP Apoia "Congelamento Rápido"

O atual Ministro da Justiça Federal, Marco Buschmann, defende o método "Congelamento Rápido", no qual os dados são mantidos apenas quando há suspeita de crime grave. A atual Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, apoia uma forma legalmente sólida de armazenamento de endereços IP. No entanto, Buschmann ligou esse assunto à sua aprovação para a extensão do freio de aluguel, que é crucial para os Verdes e SPD, em discussões com o Chanceler Federal Olaf Scholz.

"Esta lei marca um salto significativo para capacidades de investigação aprimoradas", comentou o Ministro do Interior da Saxônia, Armin Schuster. "Com esta iniciativa legislativa, os estados podem fechar uma lacuna de segurança significativa no pacote de segurança atual sendo negociado pela coalizão do tráfego de luz", acrescentou ele.

A proposta de armazenamento temporário e ilimitado de endereços IP para combater crimes graves como abuso de crianças recebeu apoio majoritário, destacando a necessidade urgente de tais medidas em determinadas situações. Apesar da decisão do Tribunal de Justiça Europeu de que a regulamentação atual de retenção de dados da Alemanha contraria o direito da UE, os juízes sugeriram que a retenção de endereços IP em circunstâncias específicas pode ser permitida para combater crimes graves.

Leia também: