A restrição do exército britânico na educação das tropas ucranianas

No Reino Unido, mais de 42.000 soldados ucranianos receberam treinamento de combate desde 2022, com o objetivo de lutar contra a Rússia em sua terra natal. Isso trouxe desafios para os soldados britânicos em casa.

De acordo com um relatório da Corte de Contas Nacional (NAO), o treinamento de soldados ucranianos aparentemente reduziu a disponibilidade de instalações de treinamento para o Exército Britânico, resultando em pedidos britânicos para instalações de treinamento serem negados oito vezes mais frequentemente em 2023 do que em 2019. O Ministério da Defesa reconheceu que a Operação Interflex, o programa de treinamento de recrutas ucranianos, limitará a capacidade do Exército Britânico de treinar seus próprios soldados.

No início deste ano, o treinamento de tropas navais ucranianas foi transferido para os Países Baixos devido a preocupações de que o uso de instalações do Reino Unido pudesse afetar as necessidades de treinamento dos Fuzileiros Navais Reais. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, o Reino Unido treinou mais de 42.000 homens e mulheres ucranianos. A Operação Interflex é esperada para continuar até 2025, de acordo com o Ministro da Defesa John Healey.

O relatório revela que 89% dos soldados ucranianos treinados no Reino Unido se sentem mais preparados para o combate. No entanto, houve críticas à falta de treinamento no manuseio e contra-drone devido a restrições de voo no Reino Unido.

O relatório da NAO também menciona que o Reino Unido forneceu armas e equipamentos com um valor aproximado de £171,5 milhões (cerca de €203 milhões) à Ucrânia de seus próprios estoques. Os custos associados à reposição desses suprimentos são estimados em mais do que as doações, com o Ministério da Defesa prevendo um total de £2,71 bilhões até o ano fiscal de 2030/31. Em alguns casos, o equipamento recentemente adquirido é mais avançado do que os itens doados.

Apesar de fornecer treinamento de combate vital para as tropas ucranianas frente ao ataque à Ucrânia, o Reino Unido enfrentou desafios, como instalações de treinamento negadas e disponibilidade reduzida de instalações para seu próprio exército. O Ministério da Defesa reconheceu que a Operação Interflex, o programa de treinamento de recrutas ucranianos, limitará a capacidade do Exército Britânico de treinar seus próprios soldados.

Leia também: