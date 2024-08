A República Federal da Alemanha reforçou as suas regulamentações sobre os requerentes de asilo e as armas de fogo.

Após o alegado ataque islâmico por um requerente de asilo sírio em um festival da cidade de Solingen, resultando em três mortes, o Governo Federal elaborou um plano de segurança. Este plano, que abrange sete páginas, envolve o fortalecimento das leis de armas, a luta contra o extremismo islâmico e a agilização dos processos de deportação e restrições de benefícios para determinados requerentes de asilo.

Restrições de Facas em Eventos Públicos e Viagens de Longa Distância

No futuro, haverá uma proibição de facas em reuniões comunitárias, eventos esportivos e outros eventos públicos semelhantes. No entanto, haverá exceções para caterers, vendedores de mercado e performers. Uma proibição geral de facas também se aplicará a viagens de trem de longa distância e outros prestadores de serviços. Nas transporte local, os estados federados terão autoridade para proibir facas com lâminas maiores que quatro centímetros por meio de regulamentação. Além disso, o governo visa implementar uma "proibição de carregar facas de mola". Haverá exceções para profissões que exigem tais ferramentas, como caçadores e artesãos.

As proibições podem ser aplicadas em estações de trem, embora isso caiba aos estados federados. Nas estações de trem, os poderes da Polícia Federal serão reforçados, permitindo que os oficiais realizem verificações aleatórias e, se necessário, usem Tasers.

Processo de Aprovação de Licença de Armas Mais Rigoroso

Os candidatos que buscam uma licença de arma de fogo passarão por uma triagem mais rigorosa. A Polícia Federal, a Polícia Federal Criminal e a Oficina de Investigação Criminal de Alfândega devem ser consultadas antes da emissão. Se houver motivo para suspeitar que indivíduos desonestos ou inadequados, como extremistas, possuem armas, medidas serão tomadas rapidamente, ou a apreensão será aprimorada. As investigações das autoridades de armas também podem recorrer a "fontes públicas disponíveis". Os controles aprimorados também se aplicarão às verificações de confiabilidade da licença de caça, que serão tratadas pelas autoridades de armas no futuro.

Lutando contra o Extremismo Islâmico e Força-Tarefa

As autoridades de investigação utilizarão ajuda da IA. Esta tecnologia é particularmente útil para a comparação biométrica de dados da internet geralmente acessíveis ao público, como a "reconhecimento facial", para ajudar na identificação de suspeitos ou indivíduos procurados.

O Governo Federal está estabelecendo uma Força-Tarefa para Prevenir o Extremismo Islâmico, composta por perspectivas científicas e operacionais. Esta força-tarefa visa fortalecer os esforços de desradicalização e responder às tendências emergentes no extremismo islâmico, especialmente entre aqueles que se radicalizam através de plataformas de mídia social como o TikTok. Em linha com isso, o Governo Federal pretende endurecer a Lei de Serviços Digitais e tomar medidas legais se material de propaganda de organizações inconstitucionais e terroristas, ou discurso de ódio, for disseminado por meio de plataformas online.

Leis de Residência Mais Rigorosas e Deportação

Os processos de deportação serão facilitados ao baixar a faixa de "motivo sério para expulsão", que já se aplica se o crime foi cometido com uma arma ou ferramenta perigosa. Uma força-tarefa conjunta composta por governos federais e estaduais trabalhará para retornar mais requerentes de asilo aos países da UE pelos quais eles entraram através do procedimento de Dublin.

Para requerentes de asilo cuja responsabilidade é de outros estados da UE, os benefícios na Alemanha serão reduzidos. Para esses indivíduos, "a recepção de benefícios adicionais na Alemanha deve ser excluída" em circunstâncias específicas. As possibilidades atuais de redução de benefícios serão amplamente expandidas. O governo federal reafirma sua intenção de facilitar as deportações para o Afeganistão e a Síria. Os esforços nesse sentido permanecem intensos.

No caso de "viagens de retorno" por pessoas reconhecidamente protegidas, a presença de uma "obrigação moral" (como comparecer a um funeral) deve estar presente. Se isso não for o caso, o status de refugiado ou proteção subsidiária será revogado. Os refugiados da Ucrânia estão isentos dessas medidas.

Após a implementação de leis de armas mais rigorosas, há uma preocupação crescente com potenciais ataques de faca em eventos públicos. Para mitigar esse risco, haverá uma proibição de facas em vários eventos comunitários, eventos esportivos e viagens de trem de longa distância.

Marcado por um aumento no extremismo islâmico suspeito, a Força-Tarefa para Prevenir o Extremismo Islâmico utilizará a ajuda da IA, como o reconhecimento facial, para identificar e monitorar indivíduos que possam representar uma ameaça.

