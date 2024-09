A Renânia do Norte-Vestfália reforça as autoridades de aplicação da lei e reforça as regras de deportação.

Após o trágico ataque terrorista em Solingen, o governo de coalizão do Renânia do Norte-Vestfália, composto pelo CDU e pelos Verdes, chegou a um acordo coletivo sobre um pacote de segurança significativo. Este pacote inclui várias medidas para agilizar a caça a extremistas islâmicos radicais e acelerar os processos de deportação. Após a tragédia, o Ministro-Presidente do Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, declarou no parlamento estadual: "Estamos transformando nossas palavras em ações. Estamos expandindo os poderes de nossas autoridades de segurança".

O pacote de segurança, com diversas provisões, abrange o fortalecimento da Oficina para a Proteção da Constituição, uma vigilância mais próxima de potenciais extremistas e um compartilhamento de informações aprimorado entre as autoridades. Wüst comparou isso a uma 'dupla trava' devido à proeminência sem precedentes do partido de extrema direita em um parlamento estadual após o ataque em Solingen. O gabinete estadual aprovou o pacote de segurança em 23 de agosto. De acordo com Wüst, é o pacote de segurança e migração mais amplo da história do Renânia do Norte-Vestfália.

Especificidades do Pacote de Segurança

Foram propostas medidas para ampliar os poderes de investigação de atividades islamistas radicais on-line, com a utilização de inteligência artificial para esse fim. Os poderes da Oficina para a Proteção da Constituição na vigilância de telecomunicações serão reforçados, com acesso a serviços de mensagem criptografada como uma adição.

O Renânia do Norte-Vestfália visa implementar várias medidas por meio de iniciativas do Bundesrat, como o aprimoramento da retenção de dados e melhorias no chamado sistema de Dublin e deportações simplificadas de criminosos, terroristas e seus apoiadores.

Medidas que limitam a migração irregular

Será criado um banco de dados central para identificar indivíduos deportáveis no Renânia do Norte-Vestfália, com troca de dados entre as autoridades sendo incentivada. Indivíduos provenientes de países seguros serão alojados em centros de recepção enquanto suas solicitações de asilo forem avaliadas. O Renânia do Norte-Vestfália planeja estabelecer três câmaras adicionais para audiências de asilo nos tribunais administrativos e um centro de detenção adicional para deportados.

Medidas preventivas serão tomadas para combater a radicalização islâmica da juventude.

O Ataque em Solingen

Em 23 de agosto, um homem armado com uma faca atacou participantes de uma festa na cidade de Solingen, causando a morte de três pessoas e ferindo oito. O suspeito, um sírio de 26 anos, está detido. A deportação foi considerada necessária no ano passado, mas não foi bem-sucedida. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Wüst descreveu o ataque em Solingen como um "ponto de virada" em uma sessão especial do parlamento, mas o direito individual ao asilo na Alemanha permanece intocável. Mais de 300.000 indivíduos que chegaram à Alemanha não têm direito ao asilo.

Nos últimos dias, o Ministro do Interior Herbert Reul e o Ministro dos Refugiados Josefine Paul introduziram medidas iniciais. Reul ordenou um aumento da presença policial e verificações de identidade em festas populares, enquanto Paul apertou o controle e os poderes de supervisão das autoridades de alienígenas locais e centrais no caso de solicitantes de asilo infrutíferos.

O pacote de segurança, supervisionado pela Comissão, inclui a extensão dos poderes para investigar atividades islamistas radicais on-line e o aprimoramento das capacidades de vigilância de telecomunicações da Oficina para a Proteção da Constituição. Em vista do ataque em Solingen, a Comissão propôs a utilização de inteligência artificial e o acesso a serviços de mensagem criptografada para esses fins.

