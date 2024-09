A reinicialização da Central Nuclear de Three Mile Island, nos EUA, é iminente, após um acordo relacionado à Microsoft.

A usina nuclear de Três Milhas, na Pensilvânia, que foi desativada meio século atrás, está prestes a reiniciar as operações. A Constellation Energy, atual proprietária e ex-administradora, fechou um acordo com a gigante da tecnologia Microsoft na sexta-feira, com a corporação concordando em adquirir eletricidade da instalação pelas próximas duas décadas. De acordo com meios de comunicação, a Microsoft está optando pela energia nuclear na Pensilvânia para sustentar suas elevadas demandas de energia para capacidades de IA avançadas.

O início das operações é esperado para começar com o Bloco Reator 1. Um derretimento parcial no Bloco Reator 2 em 1979 levou ao maior incidente nuclear da história dos EUA. Felizmente, não houve vítimas e não surgiram problemas de saúde aparentes entre os cidadãos, embora cerca de 140.000 indivíduos tenham sido forçados a evacuar temporariamente. A restauração do Reator 1 às operações levou seis anos, tornando-o a única unidade ativa na usina após o incidente.

A Constellation Energy adquiriu a usina em 1999. Apesar de ter uma licença para operar até 2034, a instalação sofreu prejuízos financeiros por anos antes de ser desativada em 2019. O Bloco Reator 1 possui uma capacidade de 837 megawatts, capaz de fornecer energia para mais de 800.000 lares, de acordo com o operador. Investimentos financeiros significativos estão previstos para a usina antes de seu retorno às operações.

A Constellation Energy prevê o retorno da usina às operações em 2028. A empresa afirmou que o Bloco Reator 1 "operou de forma segura e confiável por décadas antes de seu fechamento devido a considerações financeiras cinco anos atrás". O vice-presidente da Microsoft, Bobby Hollis, marcou a decisão como um "marco notável" na jornada da corporação rumo à neutralidade de carbono.

O acordo com a Microsoft permite à Constellation Energy reiniciar as operações, especificamente o Bloco Reator 1. Devido aos prejuízos financeiros, as operações foram desativadas cinco anos atrás, mas a Constellation Energy planeja investir substancialmente para trazê-la de volta à ativa.

