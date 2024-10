A região central de Israel experimenta a ativação da sirene de emergência.

Em Tel Aviv e várias cidades do centro de Israel, um alerta semelhante a um aviso de foguete foi ativado na terça-feira. O Exército Israelense declarou que sirenes soaram no centro de Israel devido ao lançamento de mísseis do Líbano. De acordo com um correspondente da agência de notícias AFP, explosões também foram detectadas em Tel Aviv.

O Exército Israelense iniciou uma "operação focalizada e precisa" contra o Hezbollah pró-iraniano na região sul do Líbano durante a noite, com o objetivo de atingir "instalações terroristas e a infraestrutura do Hezbollah".

Logo após o início da operação, mísseis foram lançados do país vizinho em direção ao norte de Israel. Mais tarde, no decorrer do dia, o exército relatou confrontos significativos no sul do Líbano.

Apesar da operação do Exército Israelense contra o Hezbollah no Líbano, que resultou em ataques de mísseis no norte de Israel, civis em outras partes do país, como Tel Aviv, permaneceram em alerta máximo, ouvindo sons periód

