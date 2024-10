A redução prevista da produtividade económica da Áustria persistirá até 2024.

Com base nas projeções de duas organizações de pesquisa econômica proeminentes, o Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena (Wifo) e a IHS Markit, a economia da Áustria deve encolher em 2024, marcando o segundo ano consecutivo de contração. Ambos os institutos esperam uma queda no Produto Interno Bruto (PIB) do país de 0,6%, como indicado em seus relatórios de outono lançados na última sexta-feira. Originalmente, a IHS havia projetado um crescimento ligeiro de 0,3%, enquanto o Wifo previa estagnação. Para 2025, as perspectivas também foram ajustadas; o Wifo prevê um aumento do PIB de 1,0%, enquanto a IHS prevê uma alta de 0,8%.

O Wifo comentou que a atual recessão econômica tem persistido por um período excepcionalmente longo de dois anos. Em 2023, o desempenho econômico do país já havia caído em 1,0%. Assim como a Alemanha, a Áustria luta com uma escassez de investimentos e uma demanda decrescente por bens de investimento e maquinário. Neste ano, as exportações para a Alemanha sofreram uma queda significativa. O Wifo espera que a demanda externa volte a crescer e impulsione a economia austríaca em 2025.

A IHS atribuiu a modificação de sua previsão à recessão em andamento nos setores de manufatura e construção, apesar do forte crescimento da renda real. A demanda do consumidor não conseguiu se recuperar mesmo no segundo trimestre, já que o consumo de fato diminuiu durante esse período.

