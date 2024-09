A redução dos incêndios florestais e das mortes relacionadas com o calor observadas em Espanha.

Recordes de temperatura na Espanha novamente. A Agência Meteorológica Espanhola (Aemet) declarou agosto de 2022 como o mais quente da história, com uma temperatura média de 25 graus. Isso superou a temperatura média de 23 graus de 1991 a 2020 e até ultrapassou os níveis de calor dos verões escaldantes de 2003 e 2023. A Aemet compartilhou essa informação através de sua plataforma X.

O ano de 2024 é previsto ter uma temperatura média de cerca de 15,8 graus, igualando a do ano recorde de 2022. Como resultado, os anos a partir de 2020 seriam os quatro períodos mais quentes da história espanhola, destacou a Aemet.

Em busca de um escape do calor abrasador, muitos escolheram procurar refúgio no mar. No entanto, a mudança climática está começando a afetar até mesmo esses refúgios. Uma onda de calor transformou o Mediterrâneo ao largo de Mallorca, o ponto turístico espanhol favorito, em um mar quente como banheira. Um boia no sudoeste da ilha registrou uma temperatura da água de 31,87 graus, quebrando o recorde anterior de 31,36 graus, estabelecido há apenas dois anos.

No lado positivo, os danos causados pelos incêndios florestais de janeiro a agosto de 2023 foram 46% menores em comparação com o mesmo período de 2022. De acordo com Elena Hernández, da Organização de Combate a Incêndios Florestais, isso pode ser atribuído à maior conscientização e responsabilidade das pessoas neste ano, uma vez que 80% dos incêndios são causados por atividades humanas. A precipitação aumentada no primeiro semestre do ano também desempenhou um papel na minimização do risco de incêndios florestais, uma vez que os incêndios florestais tendem a ocorrer em áreas que estiveram extremamente secas antes do incidente, deixando o solo e a vegetação ressequidas.

As mortes relacionadas ao calor na Espanha também apresentaram uma queda significativa. O Centro Nacional de Epidemiologia do Instituto de Saúde Carlos III estimou que mais de 7.700 pessoas morreram devido a derrame cerebral no ano passado. No entanto, até agosto de 2023, a instituição previu que o número de mortes seria de cerca de 3.000, atribuindo isso a um início de estação de verão mais fresco e a um comportamento mais cauteloso dos grupos vulneráveis.

Apesar das temperaturas previstas para 2024, agosto de 2022 continua a deter o título de mês mais quente da Espanha, com uma temperatura média de 25 graus.

