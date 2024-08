A redução dos custos da gasolina continua na Alemanha.

Os custos do combustível na Alemanha têm diminuído persistentemente nas últimas semanas. De acordo com o ADAC em Munique, na quarta-feira, o preço médio de um litro de Super E10 agora é de 1,692 euros, uma queda de 1,7 centavos em relação à semana passada. Enquanto isso, o diesel caiu 1,3 centavos e agora está sendo vendido por 1,574 euros.

Essa tendência de queda se estende pela quarta semana consecutiva. O ADAC considera o preço atual do Super razoável, levando em conta o recente aumento modesto do petróleo bruto Brent, que agora está sendo vendido por aproximadamente 79 dólares por barril.

O ADAC aconselha os motoristas a abastecer entre 19.00 e 20.00 horas ou entre 21.00 e 22.00 horas, pois a gasolina é significativamente mais barata durante esses períodos. Por outro lado, os preços podem ser até seis ou sete centavos mais altos às 7.00 da manhã.

