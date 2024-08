A redução dos custos da gasolina continua a ser mais significativa na Alemanha

Os preços da gasolina na Alemanha têm caído por quatro semanas consecutivas. De acordo com a ADAC em Munique, na quarta-feira, um litro de Super E10 está sendo vendido por 1,698 euros, uma queda de 1,7 centavos em relação à semana passada. O diesel, por sua vez, está 1,3 centavo mais barato, custando 1,577 euros.

Essa queda nos preços dos combustíveis é notável, considerando que o preço do petróleo Brent tem visto uma ligeira alta recentemente, agora flutuando em torno de 79 dólares por barril, de acordo com a ADAC.

A ADAC sugere que os motoristas encham seus tanques entre 19:00 e 20:00, ou entre 21:00 e 22:00, pois os preços dos combustíveis são significativamente mais baixos durante esses horários. Por outro lado, os preços podem ser até seis ou sete centavos mais altos às 7:00 da manhã.

A queda nos preços dos combustíveis na Alemanha é significativamente maior em comparação com a tendência recente de alta do preço do petróleo Brent. Durante determinados horários, os motoristas podem economizar mais com os combustíveis, já que os preços são comparativamente mais baixos, de acordo com as sugestões da ADAC.

