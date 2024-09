A redução das actividades industriais na zona do euro está a ser testemunhada.

A produção industrial da zona do euro caiu em julho. Foi observada uma queda de 0.3% em relação a junho, de acordo com dados da Eurostat. Analistas polidos pela Reuters previam uma queda mais acentuada de 0.5%. Não houve crescimento na produção em junho, com uma pequena queda inicial de 0.1%. Em termos ano a ano, a produção industrial caiu 2.2%.

A produção de bens de capital, como máquinas e veículos, caiu 1.6% em relação a junho. Os produtores de bens duráveis de consumo cortaram sua produção em uma maior taxa de 2.8%. Os bens intermediários tiveram uma ligeira queda de 1.3% em relação ao mês anterior. No entanto, os produtores de energia viram um aumento de 0.3% em sua produção.

Economistas do Banco Central Europeu agora preveem que a zona do euro crescerá apenas 0.8% em 2022. Anteriormente, eles haviam projetado uma taxa de crescimento de 0.9%. A previsão revisada atribui isso a um menor impulso da demanda interna. "As situações financeiras permanecem rígidas e a economia continua fraca, como evidenciado pelo consumo privado fraco e pela atividade de investimento lenta", eles mencionaram.

A queda na produção observada em julho pode ter um impacto negativo no crescimento econômico geral da zona do euro. A produção reduzida de vários bens, incluindo bens de capital e bens duráveis de consumo, pode atrapalhar o setor de produção da zona do euro.

