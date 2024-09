A redução da quantidade de docentes dos estabelecimentos de ensino superior foi registada.

O número de funcionários acadêmicos no campo científico nas universidades alemãs apresentou uma queda. De acordo com a Office Federal de Estatística, o total estava em torno de 425.800 indivíduos até dezembro de 2023, o que representa uma queda de 2.700 ou 0,6% em relação aos 428.500 do ano anterior, 2022.

Uma parcela significativa desses funcionários científicos, cerca de 34%, trabalhava meio período, incluindo professores adjuntos, leitores e assistentes científicos. Por outro lado, os 66% restantes eram empregados em tempo integral, incluindo aproximadamente 51.900 professores e cerca de 214.900 indivíduos nos setores científico e artístico.

Desmembrando os trabalhadores em tempo integral no setor científico, cerca de dois terços, totalizando 186.100, estavam em contratos temporários. Em contraste, apenas um terço, totalizando 95.500, conseguiu posições permanentes.

Voltando às estatísticas gerais, a Office Federal de Estatística relatou uma força de trabalho de aproximadamente 792.300 indivíduos empregados em universidades e hospitais universitários até dezembro de 2023. Isso representou um aumento marginal de 0,6% ou 4.800 em comparação com o final do ano anterior. No entanto, o crescimento no emprego foi principalmente limitado às áreas não científicas de serviços administrativos, bibliotecas, suporte técnico e enfermagem. Até o final de 2023, havia cerca de 366.600 indivíduos empregados nessas áreas, o que representa um aumento de 2,1% em comparação com o ano anterior.

A queda no número de funcionários acadêmicos no campo científico nas universidades alemãs foi de apenas 0,6%, o que representa 2.700 indivíduos. No entanto, ao considerar a força de trabalho em tempo integral neste setor, apenas um terço tinha posições permanentes, representando apenas 0,6% do total de empregados em tempo integral.

Leia também: