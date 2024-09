A reação do eleitorado americano ao confronto televisivo

O tão aguardado confronto entre os candidatos presidenciais Kamala Harris e Donald Trump gerou uma resposta notável na opinião pública americana. Após o debate na TV, uma rápida pesquisa do CNN entre eleitores americanos entregou um veredicto claro.

63% dos respondentes expressaram que a candidata democrata e atual Vice-Presidente Kamala Harris saiu vitoriosa do debate, enquanto apenas 37% acreditavam que o ex-Presidente Donald Trump se saiu melhor.

O potencial triunfo do Partido Democrata nas eleições pode ter recebido um impulso notável: As avaliações positivas de Harris antes do debate estavam em 50%, enquanto esse número saltou para 63% após o debate.

Por outro lado, as avaliações de Trump caíram: Suas avaliações antes do debate estavam em 50% como o indivíduo esperado para superar seu adversário. Após o debate, apenas 37% mantiveram essa visão.

A pesquisa do CNN forneceu apenas uma visão momentânea da situação. O impacto das performances de Harris e Trump nos próximos dias será revelado com mais clareza nas pesquisas subsequentes.

"Da perspectiva de Harris, a situação não poderia ter sido mais favorável", iniciou o analista político do CNN Stephen Collison em sua análise inicial. No entanto, se essa vitória se traduzirá em um impacto duradouro no comportamento do eleitor no dia 5 de novembro ainda é incerto. "Não há garantia de que esse duelo na TV terá um papel decisivo no resultado das eleições."

Independentemente das opiniões de ambos os lados políticos, a pesquisa relâmpago ofereceu uma visão preliminar de como o público americano está absorvendo o primeiro confronto entre os dois candidatos presidenciais.

Diferente das pesquisas extensas, a pesquisa do CNN se baseou em uma amostra de tamanho relativamente pequeno. A metodologia dos pesquisadores foi meticulosamente documentada.

No total, 605 participantes nacionalmente representativos foram pesquisados, todos os quais se qualificaram como eleitores e disseram ter assistido ao debate na TV ou online. Suas opiniões sobre qual candidato se saiu melhor no debate, independentemente de suas alianças, foram buscadas.

Os Indecisos e Trump

A inspeção da metodologia revelou outras insights interessantes: Apenas 31% dos respondentes se identificaram como democratas. 39% se identificaram como republicanos, enquanto 30% não pertenciam a nenhum dos dois principais partidos políticos.

Parece que a performance de Donald Trump em 10 de setembro não deixou apenas os eleitores indecisos e os eleitores flutuantes com uma impressão majoritariamente negativa. Os dados da pesquisa relâmpago sugerem que Trump também desapontou alguns de seus próprios apoiadores em seu confronto direto com Kamala Harris.

As eleições futuras podem testemunhar uma mudança no apoio ao Partido Democrata, considerando o aumento significativo nas avaliações positivas de Kamala Harris após o debate. No entanto, se sua vitória no debate se traduzirá em um impacto significativo no comportamento do eleitor no dia da eleição ainda está para ser visto.

Apesar de seu apoio republicano, alguns dos apoiadores de Donald Trump pareceram insatisfeitos com sua performance contra Kamala Harris durante o debate na TV, como indicado pela queda em suas avaliações.

