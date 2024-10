A rápida expansão das instalações de produção de energia a partir de varandas na Alemanha continua a ser constante.

Os sistemas solares montados em varandas da Alemanha estão disparando em números. De acordo com o Registro de Dados de Mercado da Agência de Rede Federal, atualmente há 708.590 configurações solares de fácil instalação em funcionamento (até 4 de outubro). Este número mais do que dobrou desde o início do ano. Supõe-se que a contagem real possa ser ainda maior, considerando o período de 30 dias para relatório e algumas instalações, apesar da exigência, não relatam.

A capacidade total ultrapassou 600 megawatts. Este aumento significativo, que também pode ser atribuído à recente permissão de instalações ligeiramente mais potentes, quase dobrou desde janeiro.

O terceiro trimestre deste ano terminou com um recorde de 140.000 instalações, cada uma com uma capacidade máxima de 141 megawatts. Há uma forte possibilidade de que esse número aumente ainda mais nas próximas semanas, devido ao atraso no relatório.

