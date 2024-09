A quantidade crescente de canabinóides em confeitos é notável.

Na Indústria de Doces, Cannabinoides São Frequentemente Encontrados na Europa. Itens que podem ser confundidos com objetos comuns por crianças, como balas, chicletes, mel, xarope, refrigerante e biscoitos, são especialmente afetados, segundo o Escritório Federal de Proteção ao Consumidor e Segurança Alimentar (BVL). Em 2022, foram trocadas 20 alertas rápidas via sistema de alerta europeu RASFF sobre esses itens intercambiáveis contendo cannabinoides. Alguns desses produtos continham o hexahidrocanabinol (HHC) psicoativo, atualmente proibido à venda na Alemanha. Ao contrário disso, produtos de CBD não podem ser vendidos, pois ainda não receberam aprovação como alimentos noveles.

O número de relatórios sobre itens contendo cannabinoides mais que dobrou, passando de três por cento em 2022 para seis por cento no ano seguinte, de acordo com o BVL. No total, foram aproximadamente 4.700 relatórios de alimentos, rações e materiais de contato com alimentos potencialmente perigosos das autoridades dos 31 estados-membros. "Isso é um novo marco", declarou um comunicado.

Quase um em cada oito relatórios (592) foi enviado pelas autoridades alemãs. A Alemanha foi o destino do produto relatado em um em cada cinco casos, com alimentos sendo a categoria mais afetada.

As razões mais frequentes para alertas no banco de dados RASFF, semelhantes aos anos anteriores, foram resíduos de pesticidas em frutas e vegetais da Turquia e salmonela em aves da Polônia.

