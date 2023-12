A próxima vaga de ativismo verde está centrada no Golfo do México

A administração Biden vai abrir, na quarta-feira, cerca de 73 milhões de acres no Golfo do México para leilão à indústria do petróleo e do gás, a segunda venda maciça de leasing este ano e a última prevista até 2025.

Uma ocorrência comum nas administrações Trump e Obama, estes leilões tornaram-se um ponto de inflamação muito contestado e altamente litigioso durante a administração do Presidente Joe Biden.

Biden prometeu suspender a perfuração em terras e águas federais como candidato presidencial em 2020, antes de uma série de acções judiciais reverterem uma pausa na perfuração que a sua administração pôs em prática. E a Lei de Redução da Inflação vinculou as vendas de arrendamento de petróleo e gás às vendas de energia eólica offshore, tornando parte da agenda climática de Biden impossível de alcançar sem se agarrar à perfuração de petróleo e gás.

Biden supervisionou um boom de energia limpa, disseram na terça-feira os principais funcionários económicos e climáticos da Casa Branca. Os números fornecidos pela Casa Branca mostraram que o investimento na construção de instalações industriais deu a maior contribuição para o crescimento do PIB desde que o Bureau of Economic Analysis começou a rastrear os dados há cerca de seis décadas, com 628 mil milhões de dólares de investimentos em energia limpa e indústria transformadora anunciados nos Estados Unidos durante o mandato de Biden.

"O investimento em clima e energia limpa ultrapassa o investimento global, que tem sido muito forte", disse Lael Brainard, directora do Conselho Económico Nacional, aos jornalistas na terça-feira.

Mas Biden também presidiu a novos máximos na produção de petróleo: As exportações de petróleo dos EUA atingiram um novo recorde este ano, ultrapassando mesmo as exportações do anterior Presidente Donald Trump. Alguns activistas do clima alertam para o facto de esta dinâmica poder pôr em perigo o presidente junto dos jovens eleitores antes das eleições de 2024.

"Esses projetos de perfuração têm um impacto enorme em nossa capacidade de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na escala necessária", disse Michele Weindling, diretora política da Sunrise, à CNN. "O que estamos vendo é que o governo continua a perder credibilidade com os jovens eleitores quando Biden tenta andar nas duas pistas."

À medida que 2023 se aproxima, ativistas e grupos ambientais estão cada vez mais focados no Golfo do México - onde se concentra a maior parte da perfuração offshore dos EUA. A área também pode vir a acolher um projeto de gás natural liquefeito, conhecido como CP2, que transportará gás americano para países estrangeiros.

O conselheiro nacional para o clima da Casa Branca, Ali Zaidi, disse aos jornalistas que Biden "assumiu a crise (climática) como os jovens insistiram", "oferecendo não apenas empregos, mas também justiça".

"Se a questão é 'por que os jovens querem mais', só precisamos olhar para a ciência" das mudanças climáticas, disse Zaidi. "Há uma implacabilidade embutida no relógio de tiro para a ação climática."

Os funcionários da Casa Branca foram pressionados sobre a forma como os novos investimentos em energia limpa se enquadram no facto de a produção de petróleo dos EUA também ter atingido níveis recordes este ano - um facto que está em desacordo com os objectivos climáticos de Biden.

"Os EUA têm continuado a expandir uma variedade de formas de produção de energia", disse Zaidi. "Precisamos, como parte de nossa abordagem climática geral, fazer uma transição global para longe dos combustíveis fósseis."

Uma venda de licenças polémica

A venda de arrendamento de petróleo e gás de quarta-feira foi adiada durante meses devido à descoberta da baleia de Rice, uma nova espécie de baleia ameaçada de extinção no Golfo do México.

Depois de a baleia ter sido encontrada no Golfo há cerca de dois anos, o Departamento do Interior de Biden procurou inicialmente reduzir a dimensão da sua venda de alugueres de petróleo e gás como tentativa de proteger o habitat da baleia e implementar velocidades de navegação mais lentas em certas áreas do Golfo. Mas depois de perder em tribunal, a área original de 73 milhões de acres foi restabelecida.

O Golfo do México é o epicentro da indústria americana de petróleo e gás offshore. Está também a poluir a taxas muito mais elevadas do que se pensava, de acordo com uma investigação científica da Universidade de Michigan. Os investigadores descobriram que o impacto climático da perfuração de petróleo e gás é duas vezes maior do que as estimativas oficiais do governo, devido aos elevados níveis de metano - um poderoso gás com efeito de estufa mais de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono nas suas primeiras duas décadas na atmosfera. O metano é o principal ingrediente do gás natural.

Os grupos ambientalistas estão a avançar com tentativas para impedir esta venda e uma venda semelhante realizada em março. Apesar de a Lei de Redução da Inflação vincular os leilões de petróleo e gás às vendas de alugueres de energia eólica offshore, os advogados ambientais argumentam que a vasta área pode ser alterada pela administração Biden.

Não há "certamente nada que exija uma venda de arrendamento desta magnitude no golfo", disse George Torgun, advogado sénior do grupo de direito ambiental Earthjustice, à CNN. "Estamos a continuar a manter a produção de combustíveis fósseis durante várias décadas, o que, como sabemos, é exatamente o oposto do que deveríamos estar a fazer".

Grupos ambientalistas no Golfo e a nível nacional também estão a pressionar para que a administração Biden não aprove futuros terminais de exportação para exportar o abundante gás natural liquefeito da América para países estrangeiros, argumentando que isso aumenta as emissões dos EUA nas próximas décadas.

"É importante que comecemos a fazer a transição para longe desta economia de energia suja em geral", disse Raleigh Hoke, diretor de campanhas do grupo de defesa Healthy Gulf, à CNN. "Apesar do que a indústria diz, o gás metano é uma fonte de energia suja".

Torgun disse que as ondas de calor históricas que queimam as águas do Oceano Atlântico foram citadas nos documentos legais do grupo que se opõem a mais perfurações de petróleo e gás.

"A nossa queixa foi certamente influenciada por um verão bastante agitado em todos os EUA", disse Torgun. "Foi um verão que bateu recordes climáticos nos EUA e no mundo".

