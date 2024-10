A proposta de reembolso para os trabalhadores da Alemanha Oriental

Milhares de moçambicanos trabalharam como trabalhadores temporários na Alemanha Oriental no passado. Infelizmente, muitos ainda não receberam seus salários justos, já que o governo da Alemanha Oriental manteve uma parte de seus ganhos para cobrir as dívidas de Moçambique. Agora, Evelyn Zupke, Comissária de Vítimas do Parlamento Alemão, está pedindo reparações para esses sobreviventes.

Em uma declaração feita em Berlim, Zupke afirmou: "Esta é uma injustiça que teve origem no solo alemão. Foi o regime da Alemanha Oriental que intencionalmente enganou pessoas, despojou-as de seus direitos e explorou-as. Estamos lidando com indivíduos marcados para toda a vida pela ditadura da Alemanha Oriental". A Alemanha, segundo Zupke, deve reconhecer essa responsabilidade histórica. O objetivo é fazer com que o Parlamento Alemão reconheça essa injustiça e financie um esquema de reparações do orçamento federal para os cerca de 10.000 sobreviventes.

"Isso seria equivalente a um pagamento único", disse Zupke.

Reivindicações salariais individuais se tornam impraticáveis após mais de três décadas. Zupke não revelou um valor específico. Michael Windfuhr, membro do Instituto Alemão de Direitos Humanos, sugeriu um valor de 50 milhões de euros. Os vítimas deveriam receber entre 4.000 e 6.000 euros cada, escalonado de acordo com a gravidade da injustiça sofrida. Windfuhr argumentou: "O gesto é que importa".

"Sinto-me traído por ambas as nações"

A Alemanha Oriental recrutou trabalhadores de então Moçambique comunista e outros 'países irmãos' socialistas nos finais da década de 1970 para enfrentar a escassez de mão-de-obra na Alemanha Oriental. Eles foram prometidos treinamento e salários. No entanto, muitos foram então designados para setores árduos, como mineração a céu aberto ou a indústria de carnes. Eles só receberam uma parte dos salários prometidos, já que o governo da Alemanha Oriental manteve a parte restante para liquidar as dívidas da Alemanha Oriental para com Moçambique.

Muitos dos afetados também voltaram para Moçambique em 1990 de mãos vazias. "Ainda me sinto traído por ambas as nações", disse o ex-trabalhador contratado moçambicano David Mocou, que trabalhou na mineração a céu aberto em Hoyerswerda de 1979 a 1991. Em 1991, ele enfrentou ataques racistas e acabou deixando a Alemanha Oriental sem salários. Ele também não recebeu pagamentos de pensão, afirmou na conferência de imprensa.

Pagamento único não chegou aos beneficiários

"Trabalhamos lado a lado com nossos colegas alemães na mina a céu aberto por 12 horas por dia", destacou Mocou. "Então, descobrimos que nossa renda estava sendo usada para compensar dívidas estatais sem nosso conhecimento". Não houve ajuda do governo moçambicano: "Se pedimos ajuda, eles aparecem com uma arma e agem como bem entendem", disse Mocou. "Pedimos aos alemães que nos ajudem".

Após a reunificação, em 1993, a Alemanha Ocidental transferiu aproximadamente 75 milhões de marcos alemães (cerca de 38,4 milhões de euros) para o estado moçambicano como pagamento único pelos serviços dos trabalhadores contratados. No entanto, a maioria desse dinheiro não chegou aos beneficiários. "Uma grande parte dele se perdeu na lama de um estado corrupto", afirmou a defensora das vítimas Zupke. "A maioria dos afetados não viu nenhum benefício".

A Comissão instou o Parlamento Alemão a reconhecer a responsabilidade histórica da Alemanha na exploração e no subpagamento de trabalhadores moçambicanos durante o regime da Alemanha Oriental. Muitos dos afetados, como David Mocou, ainda se sentem traídos por ambas as nações, uma vez que não receberam seus salários ou pagamentos de pensão justos.

