A proposta de orçamento do Partido Republicano limpou um marco significativo na Câmara, mas continua vulnerável ao colapso.

O Congresso aprovou uma regra para gerenciamento de debates em relação ao plano orçamentário por 209-206 votos. Controvérsia à parte, esse plano inclui uma medida contra o voto de não cidadãos. Previsivelmente, uma votação final ocorrerá na quarta-feira.

No entanto, pelo menos seis membros republicanos da Câmara expressaram descontentamento com o projeto de orçamento, potencialmente causando seu fracasso devido à resistência democrata. Este projeto parece inviável no Senado controlado pelos democratas, e a Casa Branca anunciou a intenção do presidente de vetar a medida.

O plano de financiamento de seis meses proposto pelos republicanos da Câmara estende o apoio do governo até março de 2025. Este plano incorpora a Lei SAVE, uma iniciativa liderada pelos republicanos que passou em julho separadamente e exige prova de cidadania dos EUA para se registrar em eleições federais, apesar da atual ilegalidade do voto de não cidadãos em eleições federais.

A busca por essa medida persiste à medida que Donald Trump e seus aliados perpetuam dúvidas sobre a integridade das eleições antes das eleições de 2024.

Johnson está tentando reviver o plano de gastos temporários diante da crítica dos republicanos, mas recusou-se a confirmar a possibilidade de um "projeto limpo" para evitar um fechamento do governo quando questionado por Manu Raju, da CNN.

"Estou aqui para vencer", declarou o presidente. "Não vou perder tempo especulando e estrategizando possíveis resultados."

A determinação de Johnson em impulsionar o plano apesar da forte oposição dentro do seu partido congressional, bem como as previsões de membros de direita de que a Lei SAVE pode ser omitida após a rejeição do Senado, permanece inabalável. Até agora, Johnson não esboçou um plano alternativo. Além disso, muitos do conservadorismo em geral se opõem a projetos de financiamento de curto prazo, defendendo cortes orçamentários em vez disso.

Johnson reiterou na terça-feira que os republicanos da Câmara estavam perseguindo a legislação, embora tenha reconhecido a necessidade de abordar as preocupações dentro do seu partido ao dizer: "Tenho alguns colegas a mais com quem conversar. Faremos isso hoje".

Ele mencionou que a conferência teve uma reunião produtiva na terça-feira de manhã com "discussões construtivas".

A inclusão controversa do projeto de orçamento da Lei SAVE, com o objetivo de exigir prova de cidadania para eleições federais, tem provocado intenso debate no campo da política. Apesar da possível oposição republicana e resistência democrata, o presidente Johnson remains committed to pushing the legislation forward.

