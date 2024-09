A prole do John McCAin está a apoiar o Harris.

Jimmy McCain, filho de John McCain, recentemente rompeu com o Partido Republicano e declarou seu apoio à candidata democrata à presidência Kamala Harris. Em entrevista à CNN, ele discutiu suas razões, que giram principalmente em torno de sua desaprovação às ações de Donald Trump. Especificamente, Jimmy criticou a visita de Trump ao Cemitério Nacional de Arlington, onde foi acusado de explorar a ocasião para ganho político.

Trump, que depositou uma coroa no cemitério como homenagem aos soldados dos EUA mortos em um ataque suicida no Afeganistão, teria tido uma confrontação com um funcionário do cemitério durante a cerimônia. O exército afirmou que um membro da equipe foi forçosamente removido enquanto tentava fazer cumprir os regulamentos do cemitério. O uso de Trump do evento para fins de campanha foi amplamente criticado.

Jimmy McCain, ex-membro das forças armadas dos EUA, expressou sua opinião na CNN, dizendo: "Qualquer um que sirva por um longo tempo entende que Arlington não é sobre você. É sobre aqueles que fizeram o sacrifício máximo pelo seu país". Ele observou que os soldados enterrados no cemitério nacional não podem consentir em serem usados como cenário de campanha.

A Rixa de Longo Prazo de McCain com Trump

John McCain, um renomado veterano da Guerra do Vietnã e senador do Arizona por muito tempo, foi um político republicano proeminente e influente até sua morte. Ele também foi um dos críticos mais proeminentes de Trump dentro do partido, com uma relação marcada por uma profunda inimizade. Apesar da morte de McCain, Trump não foi convidado para seu funeral. Em 2020, a viúva de McCain, Cindy, apareceu na convenção democrata, endossando o presidente Joe Biden. Até agora, nenhum outro membro da família McCain abandonou publicamente o Partido Republicano.

Meghan McCain, filha de John, expressou seu afeto por seus familiares com diferentes opiniões políticas em suas redes sociais, dizendo: "Tenho um profundo respeito pelas diferentes crenças políticas entre toda a minha família e amo todos eles". Ela permaneceu leal às suas raízes republicanas e não tem intenção de votar em Kamala Harris ou Donald Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

O assunto das eleições presidenciais dos EUA de 2024 é algo sobre o qual Jimmy McCain, após sua mudança política, já se manifestou. Apesar da rixa de longa data de seu pai com Donald Trump, outro membro da família, Meghan McCain, declarou sua intenção de votar em um candidato diferente nas próximas eleições.

Leia também: