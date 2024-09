A principal fortaleza do Hezbollah em Beirute, Líbano, é atacada por Israel

Segundo fontes militares israelenses, parece que a Força de Defesa de Israel atacou uma base do Hezbollah em um subúrbio de Beirute, localizada sob um edifício residencial, de acordo com declarações do oficial de defesa Hagari.

Mais detalhes em breve.

A União Europeia expressou preocupação com as possíveis baixas civis na área devido à operação das Forças de Defesa de Israel. Em seguida, vários Estados-membros da UE pediram uma investigação sobre o incidente envolvendo a missão de observadores da União Europeia no Líbano.

