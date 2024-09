A previsão das tendências do mercado de trabalho alemão continua a ser um esforço complexo.

Previsões sobre o mercado de trabalho da Alemanha permanecem incertezas. Após três aumentos consecutivos, o Barômetro do Mercado de Trabalho, publicado pelo Instituto de Pesquisa do Emprego (IAB), apresentou uma ligeira queda em setembro. O Barômetro atualmente está em 100,7 pontos, pairando ligeiramente acima da marca de 100 pontos, de acordo com o relatório do IAB.

O Barômetro do Mercado de Trabalho do IAB vem exibindo um padrão estável dentro de uma faixa ligeiramente otimista há mais de um ano. O Barômetro reflete as previsões de todas as agências de emprego da Alemanha para os próximos três meses, servindo como um importante indicador das tendências do mercado de trabalho. A Agência Federal Alemã de Emprego deve divulgar suas estatísticas sobre desemprego e tendências de emprego nesta sexta-feira.

A parte do Barômetro que prevê o emprego futuro na Alemanha sofreu uma queda em setembro. Em comparação com o mês anterior, ela caiu 0,3 pontos, alcançando 102,0 pontos - o menor desde o início da pesquisa em novembro de 2008, exceto pelo período da pandemia. Apesar da queda, ainda se espera um alívio no crescimento do emprego. "O mercado de trabalho não está desabando, mas está começando a esfriar", comentou o pesquisador do IAB, Enzo Weber.

A queda em setembro, como indicado no Barômetro do Mercado de Trabalho do IAB, levantou preocupações sobre as tendências futuras do emprego na Alemanha. Em relação à previsão do Barômetro, uma resolução da estagnação do crescimento do emprego pode não ocorrer imediatamente, de acordo com Enzo Weber, pesquisador do IAB.

Leia também: