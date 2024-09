A possível agressão em Poltava pode ser atribuída ao envolvimento da Rússia

09:52 Ucrânia divulga baixas russasAs Forças Armadas da Ucrânia divulgam as últimas baixas das tropas russas operando dentro da Ucrânia. Eles afirmam que, desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia sofreu aproximadamente 620.350 soldados, com uma média diária de 1.390. Um relatório de Kiev também revela a destruição de sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones. Desde o início do grande ataque, a Rússia supostamente perdeu um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas internacionais sugerem baixas mais baixas, mas também servem como valores mínimos.

09:21 Governador: "Dia escuro" para a região de Lviv - Vítimas aumentamComo resultado dos ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os registros 07:18, 06:17 e 05:29), o número de vítimas aumentou. Sete pessoas, incluindo uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, e outras crianças, morreram durante a noite, conforme relatado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. "Um dia escuro para nossa região", diz Koszyzkyj, descrevendo-o como uma tragédia devastadora. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia postado no X sobre cinco mortos e mais de 30 feridos, oferecendo suas condolências às famílias.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, renunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, conforme confirmado pelo presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão legislativa, escreve Stefantschuk em sua página no Facebook. Vários outros ministros já haviam renunciado (veja os registros 00:47 e 22:06). Essas renúncias fazem parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Quarta-feira é prevista como um dia de demissões, revela o líder do partido no poder, Servidor do Povo, David Arakhamia, no Telegram. Quinta-feira supostamente será o dia das nomeações.

08:03 Zelenskyy: "Pessoas ainda presas sob os escombros"O ataque com mísseis russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra, afirma o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele reforça a demanda por sistemas de defesa aérea, mencionando que pessoas ainda estão presas sob os escombros.

07:39 Grossi alerta para desastre iminente na usina nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kiev. Grossi está programado para visitar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, sob controle russo, localizada no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi informou a Zelensky que a situação lá é "muito precária" e a ameaça de desastre persiste. A usina, que caiu sob o controle russo logo após a invasão de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, está atualmente desativada. Ambas as partes têm acusado mutuamente de bombardear a usina, com Moscou e Kiev negando as alegações.

07:18 Governador: Pelo menos dois mortos em ataque a LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas nos bombardeios aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, informou o governador da região, Maksym Kozytskyi, no Telegram.

06:53 Ucrânia busca apoio adicional para a linha de frenteA Ucrânia está buscando apoio adicional para revitalizar seu setor agrícola e desminagem, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post", que cita uma resposta do governo a uma pergunta da União, à qual o jornal teve acesso. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas próximas à linha de frente, com o governo alemão sendo solicitado a avaliar o apoio potencial. Uma gratificação de segurança para o pessoal também precisaria ser fornecida, e a Ucrânia solicitou se um programa para a entrega de geradores financiado pelo Ministério da Agricultura pode ser estendido. Além disso, a Ucrânia solicitou apoio para a desminagem em áreas próximas à linha de frente. De acordo com o governo alemão, o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento está atualmente envolvido em um projeto para detectar e desminar.

06:17 Ucrânia: Incêndio após ataque com drone Shahed em LvivUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, escreveu o governador da região, Maksym Kozytskyi, no Telegram. Dois estabelecimentos educacionais também foram danificados, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozytskyi, vários drones Shahed foram usados durante o ataque aéreo russo. Defesas aéreas e serviços de emergência estão no local. As escolas afetadas permanecem fechadas, escreveu o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv, situada no oeste da Ucrânia perto da fronteira polonesa, foi alvo de ataques várias vezes desde o início do conflito, apesar de estar longe da linha de frente oriental.

05:29 Segunda Rodada de Bombardeios Aéreos Alvo KyivA cidade ucraniana de Kyiv enfrenta uma segunda onda de ataques aéreos russos. Unidades de defesa aérea estão em ação. Testemunhas relatam vários explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país permanece em alerta máximo, enquanto a força aérea ucraniana compartilha atualizações via Telegram. Em resposta aos ataques aéreos e às atividades de longo alcance da Rússia, a Polônia volta a ativar sua própria e a de seus aliados aviões após oito dias consecutivos para proteger seu espaço aéreo, segundo o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Enviar Mais Sistemas de Defesa Aérea à UcrâniaApós a destruição causada pelos ataques russos na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete fornecer à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea. "Condeno firmemente esse ataque brutal", diz Biden. Washington continuará sua assistência militar a Kyiv, incluindo a extensão de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para a proteção das fronteiras da Ucrânia. Após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes, o presidente Zelensky reiterou seu apelo aos aliados ocidentais para fornecer à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e autorizar o uso de armas de longo alcance já entregues contra território russo.

02:52 Kyiv Sofre com Novo Ataque de DroneA Rússia lançou outro ataque de drone contra Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão atualmente engajadas em medidas contra-medidas contra os ataques nas proximidades de Kyiv, segundo o exército ucraniano via Telegram. Não há detalhes sobre o número de drones ou potenciais danos até agora. O ataque noturno faz parte do recente aumento dos ataques aéreos russos contra Kyiv, que têm se intensificado recentemente.

01:32 Zelensky Busca Controle Permanente das Terras de KurskO presidente Zelensky afirma que a Ucrânia pretende manter o controle das terras ocupadas no oblast russo de Kursk até que o presidente Putin esteja disposto a negociar, de acordo com uma entrevista à NBC News. A ocupação dessas terras faz parte de um plano de vitória significativo da Ucrânia. Embora a Ucrânia não tenha interesse em adquirir terras russas em geral, Zelensky é vago sobre quaisquer planos de conquista territorial adicional. A operação de Kursk foi projetada para permanecer em segredo, até mesmo do presidente Biden dos EUA.

00:47 Vários Funcionários do Governo Ucraniano Pedem DemissãoQuatro funcionários do governo renunciam em antecipação a uma reformulação ministerial na Ucrânia. Essas renúncias incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel fundamental no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Seus futuros papéis no governo ainda não foram determinados. "Como anunciado anteriormente, uma grande reformulação do governo será implementada nesta semana", confirmou David Arakhamia, líder da fração do partido Servo do Povo no poder no Telegram. "Temos um dia de renúncias agendado para amanhã, seguido de um dia de nomeações no dia seguinte", revela Arakhamia, considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky Advoga o Uso de Armas de Longo Alcance Após o Ataque de Foguete em PoltavaApós o ataque de foguete russo mortal em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede permissão para utilizar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos serão coisa do passado se pudermos destruir os locais de lançamento dos agressores onde eles residem, e os aeroportos militares e o apoio logístico da Rússia", afirma Zelensky em seu discurso diário em vídeo. De acordo com ele, o número de mortos em Poltava chegou a 51, com 271 feridos. Mais vítimas ainda estão presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu o primeiro vice-chefe da administração presidencial, Rostyslav Shurma, conforme consta em um decreto oficial no site do presidente. Olha Stefanishyna, que havia servido como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia, também apresentou sua renúncia, conforme anunciado pelo porta-voz do parlamento. Vários outros funcionários de alto nível haviam apresentado suas renúncias anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky explicou que essas medidas visam fortalecer o governo. "O outono que se aproxima será de extrema importância. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de uma maneira que permita à Ucrânia alcançar todos os resultados desejados."

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Locais Contam Momento Extremamente Perigoso"A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais intensos desde o início da guerra. Várias vidas foram perdidas e muitas outras ficaram feridas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, que está no local, compartilha contas de primeira mão de um ambiente tenso e testemunhos de testemunhas oculares sobre o ataque de foguete.

21:25 Ucrânia Acusa a Rússia de Executar Prisioneiros de GuerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia alega que soldados russos mataram mais prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre os tiros de três ucranianos na região de Torez, no oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o canal do Telegram da Procuradoria-Geral. De acordo com os dados existentes, os ucranianos saíram de um bunker com as mãos para cima. "As forças de ocupação os deitaram de bruços no chão e os executaram instantaneamente com tiros nas costas", afirmou a oficina, se referindo a vídeos circulados na internet.

06:17 Ucrânia pede mais apoio à União Europeia Enfrentando ataques russos intensificados, a Ucrânia pede à União Europeia mais ajuda militar e apoio no desminagem. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas próximas à linha de frente e apoio ao desminagem em áreas próximas à linha de frente.

Em resposta à agressão russa, União Europeia considera sanções possíveis Reconhecendo a situação crítica na Ucrânia, a União Europeia começa a avaliar potenciais sanções contra a Rússia, com o objetivo de frear as ações militares de Moscou e fortalecer a posição diplomática da Ucrânia.

