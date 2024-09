A Polónia vê a aplicação dos controlos fronteiriços alemães como uma "nominalização do ideal de Schengen".

Polônia sente que a Alemanha está colocando uma pressão em sua relação ao implementar verificações de fronteira em todas as suas fronteiras externas. "Não recebemos nenhum aviso prévio", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Wladyslaw Teofil Bartoszewski, à revista "Stern" na sexta-feira. "Não tínhamos conhecimento da decisão até que o ministro do Interior da Alemanha a anunciasse publicamente". Bartoszewski argumentou que isso não é a maneira correta de lidar com os vizinhos.

Ele acrescentou, "Surpreender os vizinhos com essas decisões não está certo. Não é assim que se trata os aliados". Bartoszewski descreveu a introdução das verificações de fronteira como "o fim do espírito de Schengen", referindo-se à região europeia onde a mobilidade de pessoas e bens é tipicamente livre.

Do lado alemão, não há indicação de uma relação tensa com a Polônia. "Não vejo nenhuma tensão", disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, na sexta-feira em Berlim. Estão agendadas discussões sobre a política migratória com os parceiros europeus da Alemanha, incluindo a Polônia. O chanceler Olaf Scholz (SPD) também está em contato com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores enfatizou: "Estamos trabalhando em estreita colaboração com o novo governo polonês".

As verificações de fronteira em todas as fronteiras terrestres da Alemanha devem começar na segunda-feira, inicialmente por seis meses. No entanto, as verificações de fronteira com a Polônia têm sido realizadas desde outubro do ano passado, explicou o Ministério do Interior Federal na sexta-feira, implementadas "em estreita cooperação" com a Polônia. "Não haverá mudanças" para o país, de acordo com o ministério. A expansão que começará na segunda-feira afetará principalmente as fronteiras ocidentais e setentrionais da Alemanha.

Por fim, Bartoszewski rejeitou as acusações na "Stern" de que a Polônia teve um papel no sabotagem dos dois gasodutos Nord Stream. "Não há absolutamente nenhuma evidência de que apoiamos esse grupo de qualquer maneira", afirmou. "Em vez de reclamar de sua destruição, os alemães deveriam refletir sobre as razões de sua construção em primeiro lugar".

