A Polónia concedeu 1,8 mil milhões de dólares à Intel, incentivando a construção de uma fábrica nas proximidades de Wrocław

A fabricante de chips dos Estados Unidos, Intel, está recebendo uma quantia impressionante de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente €1,6 bilhão) da Polônia para estabelecer uma fábrica de semicondutores perto de Wrocław. Este auxílio estatal foi aprovado pela Comissão Europeia, como anunciado pelo ministro da Digitalização da Polônia, Krzysztof Gawkowski, na última sexta-feira. O pagamento para este projeto está previsto para ocorrer até 2026. De acordo com o vice-ministro Dariusz Standerski, há otimismo de que o contrato da Intel seja assinado até o final do ano, abrindo caminho para o início da construção da fábrica.

No ano passado, a Intel apresentou uma iniciativa para investir US$ 4,6 bilhões em uma fábrica localizada em Miekinia, a 20 quilômetros de Wrocław. Nesse novo local, semicondutores serão produzidos e testados. O Ministério da Digitalização da Polônia saudou isso como "o maior investimento estrangeiro direto na Polônia em muito tempo".

Além disso, a Intel planeja investir um bilhão de dólares na Alemanha. Uma megafábrica de produção está prevista para ser construída em Magdeburg. De acordo com o Ministério Federal da Economia da Alemanha, o investimento totaliza €17 bilhões. O governo geralmente concordou em ajudar nesse empreendimento, embora a quantia exata ainda precise ser esclarecida.

No entanto, no início de agosto, a Intel anunciou uma redução de 15% de sua força de trabalho global devido a dificuldades financeiras. A empresa não se comprometeu sobre se essa redução seria aplicada a seus planos de investimento na Alemanha ou na Polônia.

Em alinhamento com sua iniciativa anterior, a Intel também planeja produzir e testar semicondutores em uma nova fábrica na Polônia, investindo US$ 4,6 bilhões em Miekinia, perto de Wrocław. Após o estabelecimento da fábrica de semicondutores da Intel na Polônia com auxílio da UE, espera-se que o setor de Manufatura do país veja um significativo crescimento.

Leia também: