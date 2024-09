A Polónia ainda não contribuiu com um só centavo para o projecto de artilharia da República Checa.

14:20 Pistorius apoia uso de armas de longo alcance pela Ucrânia

O ministro da Defesa alemão, Pistorius, afirma que a permissão dos parceiros da NATO ao uso por parte da Ucrânia de armas de longo alcance contra alvos russos é juridicamente justificada. Ele destaca que os Estados Unidos e o Reino Unido têm o direito de tomar tais decisões em relação às armas que forneceram e que é uma questão de sua prerrogativa. "O direito internacional permite isso", declara. Em resposta às advertências do presidente Putin sobre a NATO estar em guerra com a Rússia se a Ucrânia usar mísseis de longo alcance do Ocidente, Pistorius diz: "As ameaças de Putin são apenas isso. Não há mais nada a acrescentar. Ele ameaça sempre que quer e tenta seduzir sempre que lhe convém".

13:57 Zelenskyy recebe 49 prisioneiros de guerra

O presidente ucraniano, Zelenskyy, anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que foi sitiada por forças russas na primavera de 2022. "49 ucranianos retornaram para casa", declarou o presidente, compartilhando fotos de soldados e mulheres soldadas enroladas em bandeiras nacionais ucranianas. Segundo Zelenskyy, eles vêm do exército, da guarda nacional, da polícia nacional, da guarda de fronteira e civis. Meios de comunicação ucranianos informam que 23 dos 49 retornados são mulheres. O presidente não especifica imediatamente se esta libertação é resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk desconsidera ameaças de Putin

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, não fica impressionado com as ameaças recentes do presidente Putin sobre armas de longo alcance contra alvos russos. Apesar de reconhecer a gravidade da situação na Ucrânia e na fronteira ucraniano-russa, Tusk mantém: "Não daria muita importância às últimas declarações de Putin. Elas apenas refletem a difícil posição em que se encontra o exército russo na frente". Putin havia alertado anteriormente que o Ocidente estaria em guerra com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com mísseis de longo alcance produzidos no Ocidente.

13:21 Wei Fenghe defende negociações

O ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, ao discursar em um fórum mundial de segurança em Pequim, defende "negociações" como a única solução para conflitos como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Para resolver "a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino, promover a paz e as negociações é o único caminho a seguir", sugere.

12:58 Scholz busca aumentar importações de petróleo do Cazaquistão

O governo alemão está buscando aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Bem-vindos ao aumento das entregas de petróleo do Cazaquistão", declarou um representante do governo antes da visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa neste fim de semana. O objetivo é fornecer várias opções para o suprimento do refino PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão sendo uma das soluções. No entanto, também são necessárias opções alternativas, já que o petróleo cazaque viaja por meio de tubos russos para a Alemanha, dando a Moscou alavancagem. Após o ataque russo à Ucrânia, a Alemanha parou as importações de petróleo russo. A viagem de Scholz também se concentrará nos suprimentos de gás da Ásia Central. Quanto aos leilões para novas usinas de energia a gás, fica claro: "Precisamos obter gás de algum lugar, e a Ásia Central é abundante nesse aspecto", disse o representante.

12:26 França convoca diplomata iraniano

A França convocou o representante diplomático do Irã no Ministério das Relações Exteriores em Paris. Relatos indicam que a razão é a entrega de mísseis balísticos à Rússia, de acordo com fontes diplomáticas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, havia mencionado anteriormente que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que seriam implantados na Ucrânia em algumas semanas. No entanto, o Irã nega essa acusação.

12:03 Pentágono considera contraofensiva russa em Kursk 'marginal'

O Pentágono não fica impressionado com a contraofensiva russa em Kursk. "Observamos unidades russas tentando algum tipo de contraofensiva na região de Kursk", declarou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Neste momento, eu a classificaria como marginal, mas naturalmente, estamos monitorando-a de perto", acrescenta. O Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas haviam recapturado dez assentamentos, uma afirmação que não foi verificada independentemente. O exército ucraniano iniciou a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas e alega ter capturado cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados.

10:46 Líder da Duma: NATO está em Guerra Contra o Nosso PaísO líder da Duma, Petrov, acusa a NATO de estar envolvida no conflito na Ucrânia. "Eles estão em guerra contra o nosso país", diz Petrov em um post no Telegram. Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a escolher cidades russas para ataques, coordenar deslocamentos militares com o exército ucraniano e dar ordens ao governo em Kyiv.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "Declaração de Putin nem Chega ao Noticiário da Manhã"No Ocidente, há temores de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo levará à escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin fez novo tal ameaça. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, vê várias razões pelas quais pode haver pouco substância por trás da bravata de Putin.

09:42 Família: Líder da Oposição Belarussa em Condição CríticaA líder da oposição belarussa, Maria Kalesnikava, está em estado crítico de saúde, segundo sua irmã. Ela tem sido mantida em condições inumanas por quatro anos e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, diz Tatjana Chomitsch, citando informações de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode sobreviver a tais condições por muito tempo", diz ela, acusando as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido sobre as condições de detenção de Kalesnikava. A mulher de 42 anos, que tem sido um símbolo de resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente belarusso Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos por suposta conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo Assinado para Estacionamento de Brigada LituanaAlemanha e Lituânia assinaram um acordo governamental para gerenciar detalhes do estacionamento de uma brigada de combate pronta no país da NATO do Báltico. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. O acordo complementa o Acordo de Forças da NATO, esclarecendo o estatuto jurídico dos soldados e funcionários civis alemães na Lituânia. Ele proporciona certeza jurídica ao regularizar direitos de residência, direito tributário, sistema escolar, supervisão da saúde pública, trânsito e segurança pública. Por exemplo, cria a base legal para a instalação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve estar operacional em 2027.

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas BritânicosA Rússia expulsa seis diplomatas britânicos por acusações de espionagem. O serviço de inteligência FSB alega ter documentos que mostram que o Foreign Office está coordenando a escalada política e militar. O objetivo do ministério é garantir a derrota estratégica da Rússia na guerra contra a Ucrânia, de acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência de notícias TASS. O Foreign Office britânico rejeita as acusações como "totalmente infundadas". A medida russa é uma resposta às medidas britânicas que seguiram as supostas "atividades da Rússia na Europa e no Reino Unido", de acordo com um comunicado da BBC.

08:31 Involvimento da NATO na Guerra Seria 'Linha Vermelha' para Putin, alerta KremlinO presidente ucraniano Zelensky vem pedindo há algum tempo o deployment de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos. Os EUA e o Reino Unido estão prestes a discutir essa possibilidade. A resposta da Rússia é rápida. O chefe do Kremlin, Putin, emite um alerta ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Inteligência sobre Armas OcidentaisA Rússia está oferecendo para compartilhar sua experiência no combate a várias armas ocidentais com seus parceiros. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, disse em uma conferência de segurança na China que a Rússia tem insights únicos sobre a guerra moderna, de acordo com a agência de notícias russa RIA. Ele disse que a Rússia está pronta para compartilhar esse conhecimento com seus parceiros.

07:34 SBU Anuncia Prisões: Homens Incendeiam Veículos Militares em Kyiv por Ordens da RússiaCinco homens foram presos por incêndios em veículos militares em Kyiv a pedido de uma agência de inteligência russa, disse o serviço de segurança da Ucrânia, SBU. Os homens são acusados de incendiar cinco veículos militares e deixar panfletos para descreditar as forças armadas. O SBU disse que os homens vieram para Kyiv de diferentes regiões da Ucrânia em busca de trabalho e foram recrutados por agentes russos via Telegram. Eles também gravaram suas ações em seus telefones para receber o dinheiro prometido, mas nunca o fizeram.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Pranta Filho Adotivo Morto na GuerraO Rabino-Chefe da Ucrânia, Schwartz, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborsky, que morreu na invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros. Samborsky, de 32 anos, foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada algumas semanas depois. Ele se tornou pai de uma filha em maio e foi convocado logo depois. O Rabino Schwartz falou pela última vez com seu filho em 17 de julho.

06:29 Japão Lida com Encontro Próximo com Aviões Militares RussosO Japão despachou caças aéreos na quinta-feira após dois aviões russos terem dado voltas ao redor do país. Os aviões russos não invadiram o espaço aéreo japonês, de acordo com a declaração do Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 voaram do oceano em direção à região sul de Okinawa desde a manhã até à tarde. A Força de Autodefesa Aérea do Japão respondeu ao enviar seus próprios caças. Em seguida, os aviões russos fizeram uma saída para o norte e também atravessaram as Ilhas Curilas, uma território disputado entre Japão e Rússia. Apenas alguns dias antes, navios de guerra russos e chineses começaram exercícios conjuntos no Mar do Japão como parte de um grande exercício naval. Isso é mais uma adição à série de ocorrências semelhantes, com aviões militares russos tendo cruzado o espaço aéreo japonês pela última vez em 2019.

06:07 Moscou Afirma que EUA Estão Implementando Política de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou durante uma conferência de segurança na China que os Estados Unidos estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. A informação foi disseminada pela agência de notícias russa TASS. De acordo com a agência, Fomin afirmou que a Rússia e a China estão defendendo um mundo justo, multipolar, com igualdade e respeito mútuo, enquanto o mundo ocidental se prepara para conflitos na Ásia ao formar novos blocos de segurança na região.

05:27 Ucrânia Relata Ataque a Navio de Carga por Avião RussoA Marinha ucraniana forneceu detalhes atualizados sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio de carga civil no Mar Negro. De acordo com eles, um bombardeiro Tu-22 supostamente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio de carga, sob a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Nevis, estava além das águas territoriais ucranianas na época. O navio de carga estava navegando do porto meridional ucraniano de Chornomorsk para o Egito transportando trigo. De acordo com um relatório da BBC, o navio de carga estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Também é mencionado que um míssil Ch-31, usado para suprimir radar, foi empregado em vez de um míssil Ch-22, que tem muito menos poder destrutivo do que os mísseis de cruzeiro Ch-22 destinados a porta-aviões.

03:19 Tragédia na Fronteira: Soldado Moldavo Morre em Circunstâncias IndefinidasUm soldado moldavo morreu em circunstâncias indefinidas enquanto cumpria suas obrigações na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia relatou que o soldado foi fatalmente atingido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas obrigações em seu posto. O incidente está agora sendo investigado pela polícia e peritos forenses. Soldados da Moldávia e da Transnístria estão estacionados na fronteira que separa os dois lados, com tropas russas presentes desde o conflito em 1992 após o desmantelamento da União Soviética. A Moldávia jurou reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na fronteira são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Intenção de Engajar em Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, negou a afirmação do presidente Putin de que o fornecimento ocidental de armas de longo alcance indica a participação direta da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", disse Starmer. O Reino Unido está totalmente a favor desse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. "Mas não temos a intenção de entrar em conflito com a Rússia - essa não é nossa intenção de maneira alguma", enfatizou o primeiro-ministro do Reino Unido. Saiba mais aqui.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Pode Apoiar a Ucrânia "Mais Enfaticamente" do que BidenO antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris apoiaria a Ucrânia "mais enfaticamente" do que o atual incumbente Biden se vencesse as eleições. Ela tem demonstrado uma posição firme em vários assuntos, afirmou Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em algumas decisões, como those relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também está abordando a questão de permitir que a Ucrânia realize ataques profundos em território russo com cautela. Taylor prevê uma abordagem "mais enfática" de Harris - também porque ela provavelmente trará uma nova equipe de política externa para a Casa Branca.

00:27 Zelensky Agradece à Estónia pelo Apoio MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando gratidão pelo apoio militar da Estónia. O membro da UE e da NATO no Báltico comprometeu-se a alocar 0,25% do seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As conversas também abordaram a reconstrução do país e suas aspirações à UE. Simultaneamente, a primeira-ministra da Letônia, Eva Siliņa, prometeu mais ajuda durante um encontro com Zelensky.

23:19 BND Não Está Obrigado a Revelar Análise Militar a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se julgou uma vitória militar para a Ucrânia como desafiadora ou impraticável durante discussões em segundo plano, decidiu o Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. O BND também não tem de revelar quais meios de comunicação foram envolvidos nessas discussões em segundo plano. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número dessas discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido de medida cautelar do jornalista, baseado em um jornal diário, foi principalmente negado. O tribunal afirmou que a principal razão para isso foi um artigo de jornal de maio, no qual um político do CDU foi citado alegando que o BND estava deliberadamente disseminando uma avaliação pessimista da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Coalizão de Partidos Endossa Uso de Armas de Alcance Longo Contra a Rússia

Políticos da coalizão do semáforo endossam a ideia de Kyiv utilizar armas de alcance longo para atingir alvos militares na Rússia. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao falar com a T-Online, defende o ataque a sites militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance, afirmando que alvos como aeroportos, centros de comando e bases de lançamento desempenham um papel significativo no lançamento de ataques contra civis ucranianos. Segundo Roth, esses locais são os mais eficazes para deter esses ataques. O presidente da comissão de defesa do FDP, Marcus Faber, também apoia a ideia de utilizar armas de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow para atingir aeroportos militares russos, que considera essenciais para proteger a população ucraniana. O político verde Anton Hofreiter destaca a terrorização diária da população civil ucraniana por meio de ataques de foguetes a hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia, argumentando que permitir que o exército alvo em bases militares no território russo com armas de longo alcance é necessário para proteger a população.

21:35 Vance Comenta sobre Ideias de Trump sobre a Ucrânia

De acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, Donald Trump pode propor a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia para pôr fim ao conflito entre as duas nações. Durante uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance sugere que Trump poderia facilitar conversas entre russos, ucranianos e europeus para encontrar uma solução pacífica viável. Vance é otimista quanto à capacidade de Trump de alcançar um acordo rapidamente, caso seja eleito. Trump é conhecido por sua postura amigável em relação ao presidente russo Vladimir Putin e suas críticas ao apoio dos EUA à Ucrânia. No entanto, não revela detalhes sobre seu plano de paz.

21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Marcha Fascista em São Petersburgo

Um grande número de nacionalistas e extremistas russos desfila por São Petersburgo, gritando "Somos russos. Deus está conosco". Os gritos continuam, com "Avante, russos!" sendo repetidos incontáveis vezes. A marcha é uma homenagem ao aniversário da expedição das relíquias de Alexandre Nevsky, visto como um herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propaganda do Kremlin: "O Atlântico é a Barreira Ideal"

O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deve parar na anexação da Ucrânia. Solovyov, um propagandista do Kremlin, expressa sua opinião de que o Oceano Atlântico serve como a barreira ideal para a Rússia, com locais desejáveis para tropas russas sendo Berlim, Lisboa, Madrid e até Paris. Quando lembrado da população russa limitada, ele contra-argumenta mencionando o apoio dos irmãos bielorrussos ou até mesmo recorrer à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Em várias casas ucranianas ainda de pé apesar dos bombardeios, as janelas foram destruídas, deixando uma cena desanimadora à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" tomou para si a tarefa de aliviar essa situação viajando para zonas de guerra e instalando janelas temporárias.

O ministro da Defesa alemão Pistorius apoia o uso de armas de longo alcance por parceiros da NATO contra alvos russos, afirmando que o direito internacional permite isso. Apesar das ameaças de Putin, Pistorius mantém que são vazias.

A iniciativa de artilharia tcheca, que busca financiamento de vários parceiros ocidentais, depende heavily de munição para apoiar a Ucrânia globalmente. O impacto da Rússia no mercado está causando problemas, como sugerem relatórios de Praga.

