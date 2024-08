- A política de asilo procura reforçar a sua regulamentação, seguindo a de Solingen.

Após o trágico incidente de esfaqueamento em Solingen, o governo federal concordou em implementar novas medidas para combater o terrorismo islâmico, moderar a migração e fortalecer a regulamentação de armas. A Ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), apresentou essas medidas abrangentes e rigorosas.

Redução da ajuda para determinados solicitantes de asilo

O governo de coalizão concordou em reduzir a ajuda para certos solicitantes de asilo. Essa mudança afeta migrantes cuja responsabilidade é de outro estado europeu que concordou em recebê-los de volta. O objetivo é aumentar a pressão para que saiam do país. No entanto, Faeser enfatizou que "ninguém vai passar fome ou ser forçado a viver nas ruas na Alemanha". Na Alemanha, a ajuda não será mais fornecida - o país responsável será responsável por essa provisão.

Ceticismo da líder da fração do Partido Verde, Britta Hasselmann

Britta Hasselmann, líder da fração do Partido Verde, expressou reservas sobre esse plano. Ela destacou que indivíduos deportáveis têm direitos limitados aos benefícios e o Tribunal Constitucional Federal tem diretrizes claras sobre o mínimo de subsistência para todos, incluindo refugiados, bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu.

Deportações facilitadas, expansão das bases de exclusão para asilo

No futuro, as pessoas poderão ser deportadas mais facilmente se tiverem cometido um crime com uma arma ou outra ferramenta perigosa. Além disso, os migrantes poderão ser excluídos mais facilmente da proteção na Alemanha se violarem a lei. "No futuro, o tráfico de pessoas e crimes motivados por antissemitismo, racismo, xenofobia, fatores específicos de gênero, orientação sexual ou outras formas de desrespeito pela dignidade humana também podem levar à perda do status de proteção", diz o documento.

Um grupo de trabalho federal e estadual explorará maneiras de aprimorar o procedimento de Dublin - as regulamentações para deportar solicitantes de asilo para outros estados europeus responsáveis por eles.

Indivíduos que retornam ao seu país sem motivos válidos perderão a proteção na Alemanha - por exemplo, em viagens de férias. No entanto, um retorno para um funeral pode ser permitido, explicou a Secretária de Estado Anja Hajduk do Ministério Federal da Economia.

Menor quantidade de armas em público

Além disso, o manejo de armas em espaços públicos será regulamentado ainda mais. Isso inclui uma proibição de levar armas em ônibus e trens de longa distância, em festivais populares e outros grandes eventos. As facas de mola também serão proibidas, com exceções, como para caçadores. Os critérios para a permissão de armas serão aumentados para garantir que extremistas não obtenham armas e explosivos.

Maiores poderes para as autoridades de segurança

Os poderes das autoridades de segurança na luta contra o islamismo serão ampliados. As autoridades investigativas poderão comparar imagens biométricas publicamente acessíveis com fotos de suspeitos ou pessoas procuradas. A Oficina Federal para Migração e Refugiados (Bamf) também poderá fazer isso para verificar a identidade de solicitantes de asilo.

Uma nova força-tarefa focada na prevenção do islamismo, composta por membros de ambos, academia e prática, aconselhará o governo federal no futuro. O instrumento de proibições de associação continuará a ser empregado contra associações islâmicas.

Um ataque suspeito de ser islâmico ocorreu em um festival da cidade de Solingen na sexta-feira à noite, resultando em três mortes e oito feridos. O suposto perpetrador é o sírio Issa Al H., que atualmente está detido. A Promotoria Federal está investigando-o por homicídio e suspeita de pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), que assumiu a responsabilidade pelo incidente. O suspeito deveria ser deportado para a Bulgária no ano passado, mas o processo falhou.

União pede mais medidas, AfD considera "PR pânico"

O líder do grupo parlamentar da CSU, Alexander Dobrindt, afirmou: "Parece que coisas que a coalizão de trânsito sempre rejeitou até agora agora são possíveis". Ele anunciou um exame rigoroso. Os números de migração ilegal e deportações devem diminuir, disse Dobrindt à Agência de Notícias da Alemanha. O primeiro líder parlamentar da fração da União, Thorsten Frei (CDU), disse ao "Tagesspiegel": "Há pouco que esteja errado no documento, mas também há muito pouco para abordar o desafio atual". Além disso, rejeições na fronteira são cruciais.

A líder do AfD, Alice Weidel, não levou o projeto a sério. "Os principais responsáveis pelo desastre migratório e pelo deterioramento da segurança interna agora fingem, pouco antes das eleições estaduais, que estão abordando a crise migratória que eles mesmos causaram", escreveu ela no X. "Os eleitores não serão enganados por essa pura PR do pânico".

A chairperson do BSW afiliado, Sahra Wagenknecht, também questionou a seriedade dos planos. "Enquanto o BSW tem defendido um fim à migração descontrolada antes dos crimes em Mannheim e Solingen, a coalizão de trânsito não está anunciando as medidas por convicção, mas por medo do domingo", disse ela à dpa.

O "pacote de segurança" provavelmente desencadeará discussões, especialmente entre os Verdes. "O fato de a coalizão de trânsito estar reagindo ao terrível ataque terrorista em Solingen com um aperto adicional na lei de asilo é um pobre testemunho", criticou a copresidente da Juventude Verde, Katharina Stolla. No entanto, o líder do partido, Omid Nouripour, elogiou os planos: "É bom que as autoridades de segurança sejam fortalecidas, a lei de armas seja apertada e estejamos fazendo progresso na prevenção".

A líder do SPD, Saskia Esken, compartilhou em "Augsburger Allgemeine" sua luta contínua contra o terror orquestrado pelos islamistas. Ela enfatizou que, na implementação de ações necessárias, a humanidade e o respeito pelos acordos internacionais permanecerão prioritários para o SPD. O Ministro da Justiça, Marco Buschmann (FDP), destacou a relevância e a eficácia de um aprimoramento planejado da situação de segurança da Alemanha.

Grupos que se opõem ao plano se reunirão na semana seguinte para discussões adicionais.

O processo de elaboração desta série de medidas já havia começado durante o fim de semana, impulsionado pelo recente ataque. A urgência em executar essas medidas foi enfatizada por Faeser, não se limitando ao próximo ano. Além disso, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) prometeu organizar conversas com os estados federais e a União, sendo a maior força de oposição, na quarta-feira. Esta primeira reunião colaborativa reunirá representantes dos três partidos da coalizão do semáforo, agendada para a próxima semana.

As novas medidas também incluem consequências mais rigorosas para migrantes que cometem crimes, como consta no documento: "No futuro, as pessoas serão mais facilmente deportadas se tiverem cometido um crime com uma arma ou outra ferramenta perigosa."

O partido verde expressou preocupações sobre o potencial impacto dessas medidas nos direitos individuais, com Britta Hasselmann declarando: "O Tribunal Constitucional Federal tem diretrizes claras sobre o mínimo de subsistência para todos, incluindo refugiados, bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu."

