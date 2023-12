A polícia investiga o telefonema de espionagem feito no dia de Natal em casa de Marjorie Taylor Greene

Greene recorreu às redes sociais na segunda-feira de manhã, publicando no X: "Acabei de ser golpeado. Esta é a oitava vez. No Natal, com a minha família aqui".

Na segunda-feira, a central do 112 informou os agentes de que tinha chegado uma chamada através da linha direta de prevenção do suicídio de um homem possivelmente de Roma, Nova Iorque, afirmando que tinha alvejado a namorada no endereço de Greene na Geórgia, Rome, Geórgia, disse à CNN a especialista em informação policial Kelly Madden. O autor da chamada também ameaçou suicidar-se.

De acordo com Madden, a polícia de Roma informou a equipa de segurança de Greene do telefonema enquanto os agentes se dirigiam para a casa e foi-lhes dito que não havia nada de errado na casa. Madden disse que os agentes deram meia volta antes de chegarem à casa.

"A minha polícia local é a MELHOR e não devia ter de lidar com isto", acrescentou Greene no seu post. "Eu os aprecio muito e minha família e eu estamos em espíritos alegres celebrando o nascimento de nosso salvador Jesus Cristo!"

Swatting é uma chamada falsa feita às autoridades com o objetivo expresso de as atrair para um local - normalmente uma casa - onde são levadas a acreditar que um crime horrível foi cometido ou está em curso. Isto resulta numa resposta enérgica da polícia local ou das equipas SWAT, que não têm forma de saber que a chamada é uma farsa.

O deputado republicano Brandon Williams disse num post no X que também foi alvo de um swatted no dia de Natal.

"A nossa casa foi assaltada esta tarde", disse o republicano de Nova Iorque. "Graças aos deputados e soldados que me contactaram antes de chegarem. Eles foram-se embora com biscoitos caseiros e nozes com especiarias! Feliz Natal para todos!"

A CNN entrou em contato com o escritório do xerife do condado de Cayuga e a polícia do estado de Nova York para comentar.

Em agosto de 2022, a CNN informou que a polícia havia respondido a repetidos incidentes de swatting na casa de Greene. E no mês passado, um homem da Geórgia foi acusado de ameaçar matar Greene, sua família e sua equipe.

"Esta não é a primeira vez que recebemos uma chamada desta natureza", disse Madden na segunda-feira. "Temos uma boa relação com os seus seguranças e foi determinado que não havia, de facto, nenhuma emergência."

Greene é o representante dos EUA no 14º distrito congressional da Geórgia, que inclui Roma. A conservadora tem sido, por vezes, criticada pela esquerda pelos seus comentários controversos e divisivos. Também enfrentou reacções negativas por parte da ala direita do seu partido, quando foi afastada do ultra-conservador House Freedom Caucus, no início deste ano, por ter criticado os seus colegas membros do caucus e se ter mantido leal à liderança republicana.

Melanie Zanona, Manu Raju e Annie Grayer, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

