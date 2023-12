A polícia está à procura de uma mulher do Colorado suspeita de ter morto os seus dois filhos

Foi emitido um mandado de captura para Kimberlee Singler por homicídio e tentativa de homicídio depois de o seu filho de 7 anos e a sua filha de 9 anos terem sido encontrados mortos em casa e de a sua filha de 11 anos ter sido enviada para o hospital para ser tratada por ferimentos, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Colorado Springs.

A Força-Tarefa de Fugitivos Infratores Violentos do departamento está procurando por Singler, 35, desde que o mandado foi emitido na terça-feira, disse a polícia. O FBI está a ajudar na busca, disse à CNN um oficial de relações públicas do escritório do FBI em Denver.

"Temos algumas ideias de onde ela possa estar, mas reconhecemos que pode estar em qualquer lugar", disse o oficial de informação pública Ira Cronin.

Os agentes responderam inicialmente à casa de Singler pouco depois da meia-noite de 19 de dezembro, após terem recebido uma chamada para o 112 sobre um assalto. A chamada para o 112 veio do interior da casa, disse Cronin à CNN, embora não tenha podido confirmar quem fez a chamada.

"Os agentes chegaram ao local e observaram uma mulher adulta e uma mulher de 11 anos que tinham sofrido ferimentos", disse a CSPD no comunicado de imprensa. "Dois outros jovens, uma rapariga de 9 anos e um rapaz de 7 anos, foram encontrados mortos na residência."

A mãe e sua filha sobrevivente foram levadas para um hospital, disse Cronin.

Singler foi inicialmente considerada uma vítima, com base no relatório inicial de roubo, mas tornou-se suspeita "ao longo da investigação", disse Cronin. "Até termos uma causa provável, não podíamos detê-la por qualquer motivo".

O roubo foi mais tarde determinado como "infundado", de acordo com o comunicado.

Singler estava inicialmente a cooperar com a polícia após a sua alta do hospital. A dada altura, deixou de cooperar e a polícia não conseguiu entrar em contacto com ela, disse Cronin.

A sua filha de 11 anos teve alta do hospital alguns dias após o incidente. Está a recuperar dos ferimentos e não está com a mãe, acrescentou Cronin.

Singler foi vista pela última vez em 23 de dezembro, de acordo com o comunicado. Ela enfrenta quatro acusações de homicídio em primeiro grau e duas acusações de tentativa de homicídio. As acusações para cada suposto crime foram duplicadas devido ao facto de as crianças serem todas menores de 12 anos, de acordo com o comunicado.

A fiança de Singler foi fixada em US$ 10 milhões.

"Os detalhes do mandado de prisão estão atualmente selados por ordem do tribunal e espera-se que sejam revelados mais tarde", disse a polícia no comunicado.

