A polícia de Massachusetts pede desculpa depois de um agente ter revistado uma escola secundária à procura de um livro LGBTQ

No dia 8 de dezembro, um agente à paisana foi escoltado até uma sala de aula da W.E.B. Dubois Regional Middle School no final do dia escolar para procurar o livro, disse o chefe da polícia de Great Barrington, Paul Storti, numa declaração enviada à CNN.

"Após uma breve conversa com o professor, o agente foi informado de que o livro em questão não se encontrava no local e não podia ser encontrado naquele momento", refere o comunicado.

"Como Chefe de Polícia do Departamento de Polícia de Great Barrington, peço desculpa a todos os que foram negativamente afectados pelo nosso envolvimento na W.E.B. Dubois Middle School a 8 de dezembro de 2023", disse Storti.

A polícia disse ter recebido uma queixa nesse dia de alguém "que testemunhou o que considerou serem ilustrações preocupantes" num livro dado aos alunos por um professor da escola secundária.

A pessoa, que as autoridades não identificaram, partilhou a fotografia de uma ilustração que mostrava personagens animadas a praticar actos sexuais umas com as outras, segundo a polícia.

Os funcionários da escola e a polícia determinaram mais tarde que a ilustração fazia parte do livro "Gender Queer: A Memoir" de Maia Kobabe, disse Storti à CNN. O livro de memórias gráficas examina a jornada da autora não-binária com a identidade, e tem sido um dos livros mais banidos ou desafiados das bibliotecas escolares nos últimos anos.

Numa entrevista anterior à CNN, Kobabe encorajou as pessoas que descrevem o seu livro de memórias como inapropriado ou pornográfico a ler o livro completo.

"Leiam tudo e julguem por vocês próprios, não se baseiem apenas num ou dois pequenos clips que viram nas redes sociais", disse Kobabe à CNN.

Storti disse à CNN que o seu departamento nunca tinha respondido a queixas semelhantes. Num comunicado de imprensa, afirmou que "uma vez que esta queixa foi apresentada diretamente ao departamento de polícia, somos obrigados e temos o dever de examinar a queixa mais aprofundadamente".

"Ao longo dos anos, a nossa relação com as nossas escolas tem sido positiva e colaborativa, pelo que trabalhámos em conjunto com a escola para tentar resolver esta situação delicada. Se o nosso envolvimento causou desconfiança e alarme, não era essa a nossa intenção. Prometo-vos que as nossas acções não tiveram como objetivo privar ninguém de direitos ou influenciar o currículo escolar", afirmou Storti.

O departamento de polícia e o promotor público do condado de Berkshire, Timothy Shugrue, determinaram que o assunto deveria ser encaminhado ao distrito escolar, disse Storti.

Numa mensagem enviada à comunidade escolar na terça-feira, o Superintendente do Distrito Escolar Regional de Berkshire Hills, Peter Dillon, e Stephen Bannon, presidente do Comité Escolar Regional de Berkshire Hills, pediram desculpa pela forma como o incidente foi tratado pelos funcionários da escola.

"Confrontados com uma investigação policial sem precedentes sobre o que deveria ser uma questão puramente educativa, tentámos fazer o nosso melhor para servir os interesses dos alunos, famílias, professores e funcionários. Em retrospetiva, teríamos abordado este momento de forma diferente. Lamentamos. Podemos fazer melhor para aperfeiçoar e apoiar as nossas políticas actuais. Estamos empenhados em apoiar todos os nossos alunos, especialmente as populações vulneráveis", escreveram Dillon e Bannon.

O distrito planeia realizar várias reuniões para discutir o incidente, incluindo uma reunião do comité escolar previamente agendada para janeiro, disseram Dillon e Bannon.

Ruth Bourquin, advogada sénior da ACLU de Massachusetts, condenou as acções da polícia, afirmando que "este incidente é profundamente preocupante e constitui uma grave escalada das tentativas de uma minoria vocal de proibir livros escritos por e sobre pessoas LGBTQ, comunidades de cor e outros grupos marginalizados".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com