Especialistas em tecnologia geralmente ganham mais do que a média depois de concluir seus estudos. Os setores com os melhores salários são a Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia, seguido de aeroespacial e setores de seguros e serviços financeiros, de acordo com o Instituto da Economia Alemã (IW) com sede em Colônia. Quase todos os 20 empregos mais rentáveis são focados em tecnologia.

Por exemplo, na Pesquisa e Desenvolvimento Técnica, um Engenheiro de Mecatrônica no setor automotivo ganha uma média de 5670 euros por mês, segundo o IW. O salário mediano é aquele em que um número igual de pessoas ganha mais e menos do que esse valor.

Em segundo lugar, estavam Mecânicos de Aeronaves e Construtores de Aeronaves Leves, ganhando 5108 euros, e profissionais do setor de seguros e finanças, como guardiões de cofres, que receberam 5021 euros. Em contraste, o salário mediano para um trabalhador qualificado permanente foi de 3500 euros no ano passado.

Apesar dos altos salários, o IW destacou que há uma "falta séria de trabalhadores qualificados" em uma maioria desses setores. Por exemplo, apenas 20% das posições em engenharia elétrica puderam ser preenchidas por uma pessoa desempregada qualificada, apesar de pacotes salariais atraentes de cerca de 4251 euros para aqueles com menos de 40 anos.

Como Jurek Tiedemann do IW explicou, "Salários mais altos sozinhos não podem eliminar a falta de trabalhadores qualificados". Sem imigração, a falta de aprendizes deve piorar nos próximos anos. Melhores orientações de carreira nas escolas e treinamento para trabalhadores não qualificados também são soluções cruciais.

