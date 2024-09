A partida prevista do Comissário de Polícia de Nova Iorque em meio a uma investigação federal em curso, segundo fontes.

O Comissário do Departamento de Polícia de Nova York, Edward Caban, está prestes a renunciar na quinta-feira, segundo fontes internas a par da decisão, o que representa a primeira saída significativa da administração do Prefeito Eric Adams depois do início de quatro investigações federais...