A organização meteorológica internacional indica potencial para o fenômeno climático La Niña

A Associação Internacional de Meteorologia (AIM) estima uma probabilidade de 60% de que a ocorrência climática La Niña surja até o final do ano. Conhecida por sua influência refrescante no clima, La Niña contrasta com El Niño, que geralmente leva a aumentos nas médias de temperatura. De acordo com os relatórios de Genebra, um episódio potente de El Niño, esperado entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, recentemente recuou. É pouco provável que vejamos outro El Niño neste ano, observou a AIM.

No entanto, a Secretária-Geral Celeste Saulo da AIM alertou que o impacto frio de La Niña pode passar despercebido devido às mudanças climáticas causadas pelo homem. "Se ocorrer um breve período de resfriamento devido à La Niña, isso não alterará a trajetória atual de aumento das temperaturas globais", disse Saulo.

Apesar da influência refrescante de La Niña de 2020 a 2023, os últimos nove anos constituem o período mais quente desde a Revolução Industrial.

A probabilidade estimada de La Niña afetar o clima do mundo até o final do ano pode potencialmente mitigar a intensidade das tendências de aquecimento global em andamento, como mencionado por Celeste Saulo. No entanto, o clima do mundo tem experimentado uma tendência de aquecimento significativa nos últimos nove anos, o que torna os efeitos refrescantes de La Niña menos perceptíveis no grande esquema das coisas.

Leia também: