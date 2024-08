A organização financeira de Warren Buffet, de grande valor.

Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, se torna a primeira organização não-tecnológica dos EUA a ultrapassar um valor de mercado de US$ 1 trilhão. Em negociações iniciais na Bolsa de Valores de Nova York, ela viu um aumento aproximado de 1%.

Até agora, a entrada neste grupo seleto era acessível apenas às potências tecnológicas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (antiga Facebook) e a empresa-mãe do Google, Alphabet. Por um tempo, a Tesla conseguiu ingressar neste círculo, mas mais tarde, seu valor caiu abaixo deste nível. Atualmente, a Apple lidera com um valor de mercado impressionante de cerca de US$ 3,5 trilhões.

A carteira diversificada da Berkshire Hathaway abrange a Geico, uma empresa de seguros, a BNSF, uma corporação de ferrovias, a Dairy Queen, uma popular cadeia de fast-food, a Duracell, uma renomada fabricante de baterias, e ações em diversas outras empresas.

A transformação desta modesta empresa de tecidos em uma próspera empresa de investimentos foi orquestrada por Buffett nas décadas de 60. Sua habilidade inigualável de identificar negócios sólidos resultou em investimentos da Berkshire superando os retornos médios do mercado de ações em vários anos.

Recentemente, Buffett tem fortalecido as reservas de caixa da Berkshire e expressado preocupações sobre a escassez de oportunidades de investimento atraentes. Sua missão tem sido consistentemente adquirir ações a preços razoáveis em empresas com grande potencial. A Berkshire detém uma grande participação nas ações da Apple, embora uma parte tenha sido recentemente vendida.

Com esta nova marca histórica, a Berkshire Hathaway agora ingressa em um clube exclusivo de empresas com um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão, tornando-se uma das poucas organizações não-tecnológicas no clube de bilhões. Atualmente, os ativos totais sob gestão da Berkshire Hathaway ultrapassam um impressionante US$ 1 trilhão.

