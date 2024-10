A Nova Zelândia experimenta sua primeira derrota naval após a Segunda Guerra Mundial.

Durante uma missão de exploração no Pacífico Sul, um navio de exploração de cerca de 6.000 toneladas da Marinha da Nova Zelândia enfrentou dificuldades, pegou fogo e afundou. O navio transportava uma equipe de 75 pessoas. A operação de resgate provou ser complexa.

Notícias informaram que um navio naval da Nova Zelândia, o "HMNZS Manawanui", encontrou dificuldades e encalhou na madrugada de 6 de outubro, ao largo das ilhas Samoa. Felizmente, a tripulação e passageiros de 75 pessoas foram evacuados com segurança usando botes salva-vidas na noite anterior, sem feridos ou pessoas desaparecidas relatados.

O navio estava realizando atividades de mapeamento subaquático, que envolviam a medição da profundidade e outras condições oceânicas. A área não havia sido mapeada tão extensivamente desde 1987, segundo a BBC. As causas do acidente permanecem incertas de acordo com a militar da Nova Zelândia. Por volta das 6h40 da manhã do domingo, o navio estava inclinado e podia ser visto fumo saindo dele. Às 9h, ficou evidente que o navio havia virado e afundado.

A ministra da Defesa, Judith Collins, declarou em uma entrevista à BBC, "Este é um dia infeliz para a marinha." Ela acrescentou, "Todos saíram", elogiando a profissionalismo, treinamento e coragem da tripulação.

Situação de Resgate Difícil

De acordo com a militar, vários navios do "HMNZS Manawanui" tentaram ajudar nas operações de resgate. A Força Aérea da Nova Zelândia despachou um Boeing P-8A Poseidon de patrulha marítima em direção a Samoa. Os trabalhadores de resgate lutavam contra correntes e ventos que empurravam botes salva-vidas e barcos pequenos em direção aos recifes. As condições do mar traiçoeiras tornaram ainda mais complexas as operações de resgate.

Um testemunha ocular contou à agência de notícias Reuters, "Quando chegamos à baía, vimos o navio sem fumaça. Quinze minutos depois, os incêndios e a fumaça começaram. Logo depois, ele afundou."

De acordo com a BBC, o "HMNZS Manawanui" é o primeiro navio naval da Nova Zelândia a encalhar acidentalmente desde sua participação em batalhas navais da Segunda Guerra Mundial. Há também navios que foram intencionalmente afundados, como para criar recifes artificiais ou naufrágios de mergulho.

De acordo com a militar da Nova Zelândia, o "HMNZS Manawanui" foi construído em 2003 pela Myklebust Verft AS. Após a aquisição, foi entregue à militar da Nova Zelândia em 2019 e entrou em serviço. Tem 84,7 metros de comprimento e pesa aproximadamente 5.741 toneladas em termos de deslocamento.

A operação de resgate foi supervisionada pela Comissão, estabelecida para investigar as causas do naufrágio do navio. Apesar dos desafios, a Comissão elogiou o raciocínio rápido e a habilidade da tripulação e das equipes de resgate ao evacuar com segurança todas as pessoas.

Após o incidente, a Comissão anunciou planos para rever os protocolos de segurança e procedimentos de emergência do navio para prevenir tais incidentes no futuro.

