A montanha-russa Blue Fire do Parque Europa parou.

Por volta do meio-dia, o carrinho do brinquedo Blue Fire em Europa-Park, Rust, não conseguiu ganhar suficiente ímpeto para subir sua ascensão inicial. O porta-voz explicou que a atração parou devido a uma insuficiência de energia durante o lançamento. Felizmente, os passageiros foram escoltados de volta com segurança à estação, permitindo que saíssem. O porta-voz tranquilizou, afirmando que, em nenhum momento, houve perigo, e a segurança dos hóspedes sempre foi sua principal preocupação.

O porta-voz também destacou que isso não foi a primeira vez que o Blue Fire teve problemas. Em abril, o brinquedo teve dificuldade para navegar uma curva, o que fez com que ele voltasse quatro vezes. Na época, o problema foi rotulado como "rollback" pelo porta-voz do parque de diversões. A causa raiz foi atribuída a problemas técnicos, com o rollback ocorrendo duas vezes com passageiros a bordo e duas vezes durante testes sem eles. No entanto, o problema foi eventualmente abordado e resolvido.

O Europa-Park, localizado perto de Freiburg, é conhecido como o maior parque de diversões da Alemanha em Rust.

