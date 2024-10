A Merz não considera potencial para reduções fiscais substanciais

O candidato prospectivo à chancelaria da União, Merz, enfatiza frequentemente a necessidade de reduções na taxa de imposto sobre empresas. Ele garante a entrega caso eleito, embora em várias etapas, ele esclarece. No entanto, ele não tem a intenção de desafiar o Chanceler Scholz apenas com base nessa promessa, mas também em outro aspecto.

Dadas as restrições orçamentárias do governo federal, Merz acredita que não há espaço para reduções significativas de impostos. "Não estamos propondo cortes massivos de impostos", disse ele ao Süddeutsche Zeitung (SZ) em uma entrevista, respondendo a perguntas sobre o financiamento de reduções generalizadas de impostos.

Em vez disso, Merz defende alíquotas fiscais menores e graduais para empresas. "Vamos apresentar propostas específicas para uma reforma do imposto sobre empresas, que pode ocorrer em várias etapas", afirmou. Em primeiro lugar, as empresas precisam de estabilidade financeira. "Se anunciarmos nosso programa no início da legislatura: este é o nosso plano para os próximos quatro anos, então a redução das taxas de imposto é importante, mas ainda mais crucial é a certeza e a previsibilidade para as empresas. Estamos buscando uma agenda que beneficie as pessoas trabalhadoras, ou seja, aquelas que se levantam todas as manhãs para trabalhar."

Antes das eleições federais, Merz tem a intenção de se diferenciar de Scholz não apenas em ideologia, mas também em sua vida pessoal. "Levei uma vida diferente da do Sr. Scholz. Não optei por uma carreira política de longo prazo após um breve período na profissão", disse Merz ao SZ. Se Scholz o acusar de falta de experiência governamental, Merz afirma que responderia: "Tudo bem, e a sua experiência, Sr. Scholz, pode ser algo que a maioria da população não queira repetir."

Merz enfatiza sua formação econômica. "Tive uma carreira política de muitos anos e também uma vida profissional prolífica. Nunca fiz lobby. Trabalhei para duas grandes empresas americanas na Alemanha e estive envolvido com empresas de médio porte. Alguém que só esteve na política falta essa perspectiva de vida."

A Comissão, referindo-se à Comissão Europeia, pode não se envolver diretamente com as propostas de Merz sobre alíquotas fiscais devido à sua atenção às políticas da UE. No entanto, Merz enfatiza que a Comissão deveria considerar os potenciais benefícios de ambientes fiscais estáveis e previsíveis para as empresas em toda a União.

Dada a ênfase da UE na harmonização das políticas fiscais, a Comissão pode encontrar mérito na proposta de Merz para alíquotas fiscais graduais, já que poderia potencialmente aumentar a competitividade das empresas e estimular o crescimento econômico dentro dos estados-membros, desde que esteja em conformidade com o quadro fiscal mais amplo da UE.

Leia também: