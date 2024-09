A melhoria das interações externas da UE com os países da Europa Central e Oriental é também uma preocupação urgente destacada no relatório.

Após a animada primeira reunião da recém-empossada legislatura do parlamento da Turíngia, o Tribunal Constitucional estabeleceu diretrizes firmes para o idoso presidente da AfD, Treutler. Durante a retomada da reunião, o septuagenário seguiu essas diretrizes meticulosamente. Uma maioria da assembleia reformulou os regulamentos procedimentais.

Antes da eleição agendada do presidente do parlamento na Turíngia, a assembleia votou em uma emenda aos regulamentos procedimentais. Uma proposta da CDU e BSW recebeu 55 votos durante uma sessão plenária em Erfurt no sábado, adquirindo assim a maioria simples necessária. Todos os 32 representantes da AfD votaram contra ela unânimemente. A emenda permite que candidatos de todas as frações sejam nomeados para a eleição do presidente do parlamento já no primeiro turno, e não apenas those da fração mais forte, que era a AfD segundo a regra anterior.

De acordo com as diretrizes anteriores, a fração mais forte tinha o direito de propor um candidato nos dois primeiros turnos. No entanto, as outras frações - CDU, BSW, SPD e Esquerda - rejeitaram um político da AfD como presidente do parlamento e, portanto, buscaram uma emenda aos regulamentos procedimentais. Após a aprovação da proposta para os regulamentos procedimentais, a eleição do presidente do parlamento começou. Atualmente, há dois candidatos: a deputada da AfD Wiebke Muhsal para o cargo de presidente do parlamento. A CDU nomeia seu deputado Thadaeus Köönig como candidato. Köönig também pode receber votos de outras frações.

O presidente do parlamento deveria ter sido eleito na quinta-feira, mas a sessão inaugural terminou em polêmica e foi interrompida prematuramente. O idoso presidente da AfD, Jürgen Treutler, recusou-se a reconhecer moções e votos da sessão plenária de quinta-feira. Isso afetou especificamente a proposta de emenda da CDU e da Aliança para o Progresso e Justiça Social (BSW).

No entanto, o Tribunal Constitucional da Turíngia emitiu uma decisão definitiva sobre o procedimento para a sessão inaugural do parlamento na sexta-feira à noite. O tribunal decidiu que os membros do parlamento podem modificar os regulamentos procedimentais antes da eleição do presidente do parlamento, como o tribunal afirmou. O tribunal ordenou que Treutler cumprisse essas diretrizes com uma medida cautelar. O idoso presidente cumpriu as diretrizes estipuladas no sábado.

Para ser eleito presidente do parlamento, é necessário uma maioria simples, o que significa que um candidato precisa de mais votos sim do que não.

Apesar da discordância entre as frações na Turíngia, a forte oposição da AfD ficou evidente mesmo no voto da emenda. No entanto, as novas diretrizes procedimentais foram aprovadas, abrindo caminho para que representantes de todas as frações sejam nomeados como candidatos à presidência do parlamento, como está estabelecido nos Países Baixos.

Leia também: